Los jugadores del Racing celebran un gol. Leila Bensghaiyar
Fútbol | Cultural

Contrastes en El Sardinero: un Racing letal; una Cultural 'seca'

Los cántabros, que cuentan sus partidos por victorias, se miden al equipo leonés, colista y que no conoce aún el triunfo

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:11

Será un duelo de contrastes, de dos situaciones diametralmente opuestas que cruzarán sus caminos en el césped de Los Campos de Sport del Sardinero.

Real Racing y Cultural y Deportiva Leonesa se miden este domingo (16:15 horas) en un duelo, a primera vista, muy desigual.

El equipo cántabro, que ya disputó los playoff de ascenso a Primera División la pasada temporada, ha comenzado el curso lanzado, con cuatro victorias en los cuatro primeros partidos - lo que les coloca líderes - y mostrando un poderío ofensivo único hasta ahora en la categoría.

Los tres goles anotados en lo que va de curso, promediando más de tres por partido, muestran una fuerza en ataque temible, con jugadores como Asier Villalibre (cuatro goles), Jeremy o Andrés Martín (tres goles) liderando esta estadística.

En cambio, los santanderinos tambien han desprotegido en parte su espalda: han recibido seis goles y han encajado en todos los partidos de campeonato hasta el momento.

Y enfrente estará la Cultural, que ocupa la última posición de la tabla, con tan sólo un punto y sólo un gol, marcado además en propia puerta por un defensor del Burgos CF. El dato más equitativo entre ambos equipos es el de goles encajados, con los leonese habiendo recibido tan sólo uno más que los santanderinos.

