Iván Calero, en el partido ante el Leganés. Peio García
Fútbol | Cultural

La Cultural estrenará el horario del lunes

El conjunto leonés recibirá al Albacete en la octava jornada, que se trasladará al lunes

Dani González

Dani González

León

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:45

Primer horario en lunes para la Cultural y Deportiva Leonesa en esta temporada.

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la octava jornada de la Liga Hypermotion que medirá al cuadro leonés ante el Albacete Balompié.

Y será el primer partido que los de Llona jueguen un lunes. Será el 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Reino de León, en un día festivo en la ciudad por el traslado de la festividad de San Froilán.

