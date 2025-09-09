La Cultural estrenará el horario del lunes
El conjunto leonés recibirá al Albacete en la octava jornada, que se trasladará al lunes
León
Martes, 9 de septiembre 2025, 12:45
Primer horario en lunes para la Cultural y Deportiva Leonesa en esta temporada.
LaLiga ha hecho públicos los horarios de la octava jornada de la Liga Hypermotion que medirá al cuadro leonés ante el Albacete Balompié.
Y será el primer partido que los de Llona jueguen un lunes. Será el 6 de octubre, a las 20:30 horas, en el Reino de León, en un día festivo en la ciudad por el traslado de la festividad de San Froilán.
