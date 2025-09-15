Chacón también baila en la Hypermotion

Los jugadores de la Cultural, con Chacón en el centro, celebran el 0-4, obra de Collado a pase de Chacón.

Dani González León Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:08

El '10' estaba reservado por si regresaba. Y volvió. Luis Chacón y León tienen una particular historia de amor, un romance en el que el flechazo llegó a primera vista ya en la temporada pasada. Este verano, sus caminos volvieron a cruzarse porque las dos partes hicieron por ello.

Hasta ahora, Chacón no había brillado, no había dado lo que se esperaba de él. Pero en un gran escenario, en Los Campos de Sport, lo hizo. Y de qué manera.

Un partido perfecto

Luis Chacón se ha 'bautizado' definitivamente como jugador de la Liga Hypermotion. El gallego dejó un mensaje para aquellos que tenían dudas acerca de su valía para esta categoría en forma de un partido sobresaliente, uno de los mejores con la camiseta de la Cultural.

El coruñés lideró la presión en campo rival de la Cultural, una de las claves del gran triunfo ante un Racing que se vio superado por el equipo leonés, pero también fue una pieza fundamental en lo ofensivo.

85% de acierto en el pase Un gol, una asistencia y un gran tino en los pases. Chacón completó un gran partido, al que suma otras estadísticas como dos regates completados de dos intentados y un alto porcentaje de duelos ganados.

Filtró pases, anotó, asistió, dio soluciones y estuvo cerca en los cuatro goles del partido. En el primero abrió una línea de pase, una alternativa a Sobrino, que eligió la opción de Hinojo, que acabaría culminando el contragolpe. Él anotó el segundo gol y asistió a Collado en el cuarto, y en el tercero está en el primer palo, ofreciendo también una línea de centro.

El partido de Chacón fue tan redondo que no sólo brilló en aspectos ofensivos, como el cien por cien de acierto en los regates intentados o el 85% de éxito en el pase, si no que también fue capaz de ganar los cuatro duelos por disputa de balón que libró o la mitad (dos de un total de cuatro) de los envites aéreos en juego. Todo un partidazo para bailar, también, en la Liga Hypermotion.

