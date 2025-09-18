Badia: «No sirve de nada quejarse. El problema con el campo nos está sirviendo para unirnos»

Dani González León Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:18 Comenta Compartir

El portero de la Cultural y Deportiva Leonesa, Édgar Badia, ha señalado la importancia de lograr resultados para «seguir dando pasos adelante» y para el ámbito ánimico.

El guardameta, que ha sido elegido como el mejor jugador de la Cultural en el mes de agosto, se ha mostrado feliz de recibir este premio «en una semana donde hemos ganado». «Pero no hay que relajarse y hay que mantener la tensión para seguir creciendo», ha expresado.

Respecto a la victoria en Santander (2-4) frente al Racing, Badia cree que sirve para demostrar «lo que es este equipo» y quitó importancia al penalti señalado en contra porque «ganamos y pasa a un segundo plano». «Con otro resultado, estaríamos toda la semana hablando de él. El árbitro estuvo muy comunicativa, pero sus explicaciones no fueron claras. No entendíamos por qué no se acercaba al monitor a revisar la jugada. Pero lo importante es que ganamos y jugando muy bien», ha explicado.

Sumar y ganar confianza

El meta destaca la gran cantidad de «recursos» que tiene esta Cultural, especialmente con balón y que son «una piña, hay un gran ambiente» en un equipo que ha ido «ganando en solidez». Por ello, da mucha importancia al choque de este sábado (16:15 horas) ante el Castellón para «ir sumando, colocarnos más arriba y seguir subiendo la moral».

Enfrente estará un rival, que cuenta con el exculturalista Barri en sus filas, que ha cambiado de entrenador esta semana: «Van a ser muy competitivos. Les gusta tener la iniciativa con el balón, pero debemos pensar en nosotros, no en el rival». Badia entiende la euforia que hay en la afición, pero cree que se debe dar «de puertas hacia afuera» y que sirva para crear «un gran ambiente» en el Reino.

Por último, el guardameta apuesta por no entrar «a la queja» con la situación del césped del Área Deportiva de Puente Castro y la continua 'movilidad' de los entrenamientos, que esta semana se han trasladado a los campos de la Universidad de León. «No sirve de nada, hay que centrarse en el partido. El campo de la universidad estaba bien y me ha recordado a mi etapa de estudiante, con ese ambiente propio del campus. Tenemos que optimizar y aprovechar los recursos de la ciudad mientras se da esta situación. Hay que adaptarse y sacar lo positivo, como por ejemplo que está sirviendo para unirnos».

