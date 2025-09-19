Llona: «El triunfo sólo refuerza el camino que hemos elegido»

Dani González León Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, ha dejado claro que, pese al rotundo triunfo en Santander del pasado domingo (2-4), «nada ha cambiado».

«Lo único diferente que hemos notado es la alegría. La esencia del día a día se mantiene intacta», ha señalado Llona, que ha alabado la «capacidad de adaptación» de sus jugadores para hacer frente a los continuos cambios en el campo de entrenamiento.

Durante esta semana, la Cultural ha preparado el partido de este sábado (16:15 horas) ante el Castellón en el campo de la Universidad de León con el reto de «repetir nuestra mejor versión en cada partido»: «No puede haber diferencia entre jugar de local o diferente más allá del evidente plus que te da jugar junto a tu afición».

Barzic, seria duda

Es por ello que Llona da mucho valor al triunfo en Santander, del que dice que especialmente les ha aportado «refuerzo al camino elegido»: «El resultado es una consecuencia de lo que haces en el día a día».

Por ello, y pese a que se dice que 'es mejor no tocar aquello que funciona', Llona podría realizar cambios en su once porque «tenemos muchas variantes y capacidad de adaptarnos a distintas estructuras». Un cambio que parece seguro es el de Barzic, que ha arrastrado molestias en la segunda mitad de semana: «Si llega, lo hará muy justo. No vamos a correr riesgos con él».

Quienes sí entrarán en la lista son Tomás y Lucas Ribeiro, aunque aún tienen que «entrenar y ponerse a punto». El central portugués es una alternativa para completar la defensa ante el Castellón y Lucas tardará algo más para «alcanzar ese nivel condicional y de adaptación al fútbol europeo».

«El fútbol ha sido injusto con el Castellón»

Acerca del rival, Llona reconoce que el cambio de entrenador sí ha obligado a variar la preparación para el partido para «adaptarnos a todo lo novedoso» que pueda conllevar esa situación. El técnico de la Cultural ha roto una lanza en favor del destituido Johan Plat: «Es una situación muy triste. Si en cinco jornadas dejas de confiar en alguien tiene que haber algo más detrás, no sólo los resultados».

Llona espera un Castellón donde Pablo Hernández haya podido tocar «el plano emocional» en los escasos días que lleva al frente del equipo albinegro, con el que considera que el fútbol ha sido «injusto»: «Han hecho mejores partidos y tenido mejores momentos para llevar más puntos».