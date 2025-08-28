En busca del anhelado primer triunfo

Borja Pérez Jueves, 28 de agosto 2025, 14:35 Comenta Compartir

La Cultural volverá a visitar Gijón, un lugar donde siempre es bien recibido por una afición a la que ya muchos aficionados consideran «hermana». Sin embargo, en lo que respecta a lo futbolístico, la necesidad prevalece en un conjunto leonés que deberá dar el paso adelante definitivo para sumar sus primeros tres puntos.

No será una tarea fácil la que tiene por delante la Cultural este viernes (21:30 horas) en El Molinón, ante un rival asentado en la categoría y que, además, ha comenzado la temporada con dos triunfos que asientan a los asturianos en la zona noble de la categoría.

Real Sporting Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Álex Corredera, Nacho Martín; Gaspar Campos, Gelabert, Dubasin; Juan Otero - Cultural Badia; Fornos, Barzic, Rodri Suárez; Guzmán, Bicho, Luis Chacón, Thiago Ojeda, Larios; Collado, Paraschiv Incidencias Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro Quini. Jornada 3 de LaLiga Hypermotion. 21:30 horas. DAZN, LaLiga TV Hypermotion, Orange Fútbol 2

Ya inmersos en el tramo final del mercado de fichajes, la Cultural aún no ha logrado apuntalar todas sus posiciones más débiles, sobre todo en lo que se refiere a la faceta defensiva. Barzic, Larios y Roger Hinojo son las incorporaciones hasta el momento, a la espera de resolverse las negociaciones con Iván Calero para reforzar el lateral diestro y de un último central.

Aun así, la mejoría en sensaciones y juego en el partido ante la UD Almería han servido como bocanada de aire fresco para demostrar que hay mimbres a los que agarrarse a la hora de competir los partidos, a sabiendas de que sigue siendo necesario un paso más para pelear en condiciones por la permanencia.

El sistema y las dudas

Raúl Llona, en este escenario, admitió en sala de prensa que «el partido contra el Almería nos indica el camino de lo que queremos conseguir, una base sobre la que trabajar», aunque recalcó que «no me gusta perder a nada» y buscará sus primeros tres puntos en «un escenario espectacular».

En cuanto al sistema de juego, una de las grandes incógnitas tras el efectivo funcionamiento de la defensa de tres centrales dispuesta en el Reino de León el domingo, el técnico logroñés quiso restar importancia al modelo, dejando clkaro que lo importante será «empezar bien, tener tranquilidad e ir creciendo a partir de ahí».

De cara a este encuentro, están en duda Eneko Satrústegui, que ya fue baja el pasado domingo y aún no se encuentra plenamente recuperado, y Rafa Tresaco, tras sufrir «un percance muscular» en el entrenamiento del miércoles. el que sí estará será Barzic, ya recuperado de la sobrecarga sufrida, y el nuevo lateral diestro Roger Hinojo.

Un rival en racha

Por delante, los leoneses afrontan un desafío de alto calibre como es la visita a Gijón ante un equipo que ha comenzado la temporada enrachado. Sobre ellos, Raúl Llona deja claro que «son un equipo con jugadores determinantes arriba que no necesito generar mucho para hacer daño».

Este es el resumen de lo que ha llevado a los rojiblancos a colocarse en la zona más alta de la categoría. Tras imponerse ante Córdoba (2-1) y Ceuta (0-1), están atravesamendo un inicio de temporada diametralmente opuesto al de los leoneses y buscarán la confirmación frente a 30.000 personas.

No estará sola la Cultural en un día muy especial por la buena relación existente entre ambas aficiones. Más de medio centenar de entradas visitantes, además de aquellos aficionados que acudirán a la grada local, serán el cóctel perfecto para una gran jornada de fútbol en la que los culturalistas esperan, por fin, lograr su anhelado primer triunfo.