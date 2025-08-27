Roger Hinojo, el gran lateral que construye el Espanyol

Dani González León Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:11 Comenta Compartir

El lateral izquierdo de la Cultural y Deportiva Leonesa ya está completado. Será una demarcación insultantemente joven y con una proyección que pueden convertirla en una de las que más futuro presenta de toda la Liga Hypermotion.

Roger Hinojo (2005) será la competencia de Juan Larios (2004) en esta posición. Hinojo es el último en llegar. El lateral catalán llega como cedido procedente del RCD Espanyol en su primera experiencia lejos del club perico.

Y es que ha estado toda su vida en el conjunto espanyolista, donde llegó en 2014, con apenas 9 años. Desde pequeño destacó, siendo siempre uno de esos jugadores especialmente vigilados de su generación.

Muy cerca del primer equipo del Espanyol

En Cornellá le consideran como una de sus perlas, uno de esos jugadores que, tarde o temprano, dará el salto al primer equipo en un club que siempre mira a la cantera. De hecho, este verano ha realizado la pretemporada con el primer equipo y Manolo González ya ha tomado nota de lo que le puede aportar.

Pero eso será ya el próximo año. Su maduración pasa por León después de que la Cultural se llevase la 'puja' por este jugador, el más destacado la pasada temporada en el Espanyol B – entrenado por el extécnico de la Cultural Víctor Cea desde la cuarta jornada. Junto a Bauzá, cedido en el Mirandés, fue el que más brilló.

Renovado hasta 2030 y con la intención de que la próxima campaña ya entre en dinámica de primer equipo, Hinojo llega a la Cultural. Pero, ¿qué tipo de jugador es?

Similitudes con Álvaro Carreras

En Barcelona le comparan, salvando aún las distancias, con Álvaro Carreras, actual futbolista del Real Madrid. Al igual que el jugador madridista, es un lateral con un enorme recorrido y capacidad física, algo que no es óbice para que sea un gran defensor.

Y precisamente por ello la Cultural ha apostado tan fuerte por Hinojo, ya que Llona buscaba un perfil más defensivo para complementar a uno más ofensivo como es el de Larios. Tanto es así que Hinojo también puede actuar como central, demarcación que ha ocupado – y con buen nota – en la pretemporada con el primer equipo del Espanyol.

Futbolista con recorrido, despliegue físico y potencia, destaca por esa capacidad para jugar en el lateral y como central izquierdo, aportando buena salida de balón y buen toque, teniendo capacidad para pisar línea de fondo y poner buenos centros y ocupar mucha banda.

Con esta carta de presentación, Hinojo ya es uno más en la Cultural y todo hace indicar que estará ya en la convocatoria de este viernes para visitar al Sporting (21:30 horas) en El Molinón.