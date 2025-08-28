Raúl Llona: «El partido ante el Almería nos marca el camino a seguir» El técnico de la Cultural admite que no le gusta perder aunque deja claro que hay una base sobre la que trabajar

Borja Pérez Jueves, 28 de agosto 2025, 14:07

La Cultural afronta ya las últimas horas previas al duelo ante el Sporting de Gijón de este viernes (21:30 horas). Los leoneses, aún con el casillero en blanco, se agarran a las sensaciones cosechadas en el último encuentro ante la UD Almería, donde el planteamiento fue muy positivo y solo faltó la pegada que sí tuvieron los andaluces.

En la antesala del duelo, Raúl Llona compareció ante los medios y dejó claro que «el partido del otro día nos indica el camino de lo que queremos conseguir, una base sobre la que trabajar».

La importancia de empezar bien

Sobre el asentamiento del sistema de cinco centrales, al que el logroñés no da tanta importancia, admitió que «el equipo estuvo bien en líneas generales durante todo el partido, incluido cuando volvimos a defender con cuatro». «Creo que no es tan trascendente el dibujo, sino los mecanismos, intentar que no puedan corrernos a la espalda».

De cara al duelo ante el Real Sporting, en un estadio al que Llona denomina como un «escenario espectacular», el entrenador culturalista espera un partido «con ciertas similitudes con el que jugamos el otro día en casa».

«Ellos tienen jugadores arriba bastante determinantes y no necesitan generar mucho para hacer daño, queremos ser un equipo otra vez compacto y sobre todo entrar bien en el partido, algo fundamental para tener la tranquilidad y poder ir creciendo», confesó.

Alarmas con tresaco

En cuanto a la enfermería, respecto a los lesionados en el último encuentro -Satrústegui y Barzic-, Raúl afirmó que «Eneko sigue siendo duda porque no se ha acabado de recuperar y Mati ha entrenado con total normalida». A la lista de incógnitas se suma Tresaco, que «ha sufrido un percance y está en duda por un tema muscular».

El que sí estará disponible será Roger Hinojo, que ya viene entrenando con el grupo y se encuentra en buenas condiciones físicas tras realizar la pretemporada con el RCD Espanyol. No quiso hablar Llona de Iván Calero, jugador con el que parecen haberse enfriado las negociaciones en las últimas horas. «Yo solo me dedico a entrenar lo que tengo», asintió.

En cuanto al mercado, dejó claro que «por mi parte, la portería y la delantera está cerrada», además de reconocer que, con los nuevos fichajes, «vamos a marchas forzadas, intentsndo que la adaptación sea la más rápida posible».

Aunque admite ser consciente de que «llevamos dos derrotas y a mí no me gusta perder a nada», se muestra conten to por otro lado de que el equipo «esté trabajando bien y con esa alegría necesaria».

Sobre el peso de llevar la etiqueta de recién ascendido, por último, opinó que «creo que nos la quitamos el primer día cuando nos dieron la bienvenida y nos dimos cuenta de lko que era la realidad». «El segundo partido creo que ha sido el de confirmación y, a partir de ahí, conseguir los primeros puntos será un refuerzo», concluyó.