Ander Yoldi, defendido por Fornos, en el partido ante la Cultural en el Reino de León en 2023. Peio García
Fútbol | Cultural

Batalla con el Ceuta para completar el frente de ataque

La Cultural pugna con el conjunto ceutí para fichar al navarro Ander Yoldi y dejar, a expensas de un posible delantero más, cerrado el ataque para esta temporada

Dani González

Dani González

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:00

La Cultural busca reforzar su frente ofensivo y piensa en Ander Yoldi (2000) como la última o penúltima pieza del ataque culturalista para esta temporada.

El club leonés pugna con el Ceuta, otro recién ascendido, por contratar a Ander Yoldi que, a sus 24 años, busca desvincularse definitivamente del club en el que se ha formado, Osasuna, para seguir su carrera deportiva.

Formado en Tajonar, con una amplia experiencia en Segunda B y Primera RFEF, el año pasado debutó en Segunda con el Córdoba, al que llegó cedido desde Pamplona, llegando a disputar 40 partidos - sólo nueve como titular -, siendo un gran revulsivo para Iván Ania: anotó tres goles, todos ellos saliendo desde el banquillo.

«Venimos a un club muy atractivo»

«Venimos a un club muy atractivo»

LaLiga denuncia distintos cánticos de la afición del Burgos contra la Cultural

LaLiga denuncia distintos cánticos de la afición del Burgos contra la Cultural

La Cultural busca en el Racing completar el lateral izquierdo

La Cultural busca en el Racing completar el lateral izquierdo

De esta manera, y con la intención de Yoldi de salir de un Osasuna que no le ha abierto la puerta del primer equipo, posibilita que la Cultural esté bien posicionada para contratar al atacante navarro.

Muy del gusto de Llona, el Ceuta es el gran 'contendiente' en esta batalla por Yoldi de los culturalista que se resolverá, a priori, esta próxima semana.

