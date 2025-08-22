Batalla con el Ceuta para completar el frente de ataque

Ander Yoldi, defendido por Fornos, en el partido ante la Cultural en el Reino de León en 2023.

Dani González León Viernes, 22 de agosto 2025, 11:00 Comenta Compartir

La Cultural busca reforzar su frente ofensivo y piensa en Ander Yoldi (2000) como la última o penúltima pieza del ataque culturalista para esta temporada.

El club leonés pugna con el Ceuta, otro recién ascendido, por contratar a Ander Yoldi que, a sus 24 años, busca desvincularse definitivamente del club en el que se ha formado, Osasuna, para seguir su carrera deportiva.

Formado en Tajonar, con una amplia experiencia en Segunda B y Primera RFEF, el año pasado debutó en Segunda con el Córdoba, al que llegó cedido desde Pamplona, llegando a disputar 40 partidos - sólo nueve como titular -, siendo un gran revulsivo para Iván Ania: anotó tres goles, todos ellos saliendo desde el banquillo.

De esta manera, y con la intención de Yoldi de salir de un Osasuna que no le ha abierto la puerta del primer equipo, posibilita que la Cultural esté bien posicionada para contratar al atacante navarro.

Muy del gusto de Llona, el Ceuta es el gran 'contendiente' en esta batalla por Yoldi de los culturalista que se resolverá, a priori, esta próxima semana.