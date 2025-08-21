«Venimos a un club muy atractivo»

Dani González León Jueves, 21 de agosto 2025, 18:25 Comenta Compartir

Son dos de los últimos refuerzos de la Cultural que llegan con la virtud de ser jóvenes pero conocer la categoría. Pelayo González 'Yayo' y Matía Barzic han sido presentados este jueves como nuevos jugadores de la entidad leonesa.

José Manzanera, director deportivo de la Cultural, ha destacado de Yayo su cualidad de «abarcar campo» y ser líder desde el puesto de pivote, remarcando que llega como trasapasado a León.

Yayo y la oportunidad de la Cultural

«Es un lugar propicio para continuar creciendo en un lugar cercano a casa», ha señalado Yayo, que ha destacado el «interés» de la Cultural en él, un club «muy atractivo». El mediocentro ha explicado que «algún día» tenía que llegar su salida del Oviedo, club del que seguirá siendo aficionado «a muerte». «Pero también de la Cultural».

Se define como un 'seis' posicional «que aporta equilibrio y con una salida saneada de balón, pero sin aportar en exceso en lo ofensivo». Eso es, precisamente, lo que le ha pedido Llona, «jugar fácil y dar equilibrio», además de liderar y ordenar al equipo.

El jugador asturiano también ha llamado a la calma tras el 5-1 sufrido en Burgos por la Cultural porque «es una liga muy larga y esto solo es un partido condicionado desde el minuto 1»: «Veo al vestuario espectacular».

Barzic y el nivel de la defensa

Por otro Barzic llega a la Cultural para «dar un plus» a la defensa, según Manzanera, que ya seguía al central hispanocroata de temporadas anteriores. Y en este curso se aceleraron esos contactos: «Llevábamos tiempo hablando, mostraron interés por mí y el proyecto me convenció», explica el defensa.

«Sorprendido» por el nivel del equipo, Barzic considera que se tendrá que ganar «cada día» los minutos y los galones en un equipo donde destaca la salida de balón desde atrás, faceta que también le empujó a decantarse por la Cultural.

«Tenemos que tener claro que cada partido es un mundo y una oportunidad y que en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera. Tranquilidad, que queda mucho», ha expresado el central.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa