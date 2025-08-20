La Cultural busca en el Racing completar el lateral izquierdo

Dani González León Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:08 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

A contrarreloj. La Cultural busca reforzarse, especialmente en la parcela defensiva, cuanto antes. El equipo leonés se ha interesado en los últimos días por Saúl García, lateral izquierdo del Real Racing al que buscan salida desde Santander.

El futbolista de 30 años y con una amplia trayectoria en la categoría (cuenta con más de 200 partidos en clubes como el Racing, Tenerife, Deportivo o Numancia) no cuenta para José Alberto y la Cultural ve con buenos ojos su incorporación.

De esta manera, desde León tratan de cerrar el puesto de lateral izquierdo, donde ahora mismo solamente aparece Juan Larios, además de aportar veteranía y experiencia a una defensa que apenas cuenta con trasfondo en Segunda División.

El futbolista cántabro aparece en la lista de futuribles de una Cultural que apura los días de mercado para reforzar definitivamente una plantilla que requiere de especial atención en la parcela defensiva.

