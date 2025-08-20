leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desalojan Colinas del Campo por un nuevo incendio de nivel 2
Tifo ubicado en el fondo sur de El Plantío durante el partido contra la Cultural del pasado viernes. Santi Rico
Fútbol | Cultural

LaLiga denuncia distintos cánticos de la afición del Burgos contra la Cultural

El director de partido del Burgos-Cultural del pasado viernes registró hasta cinco cánticos ofensivos procedentes del fondo sur de El Plantío

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:27

LaLiga ha denunciado este miércoles diferentes cánticos ofensivos contra la afición de la Cultural en el partido del pasado viernes entre Burgos CF y Cultural y Deportiva Leonesa.

Según este informe redactado por el director de partido, estos cánticos procedían del fondo sur del estadio de El Plantío, dirigidos hacia la afición leonesa.

El primero de ellos, según este informe, está situado en el minuto 12 de partido, entonando «de forma coral» el cántico 'cazurro, recuerda, eres una mierda'. A continuación, también se profirieron insultos contra «León y su afición» que se reprodujeron en el minuto 42.

En la segunda mitad, el director de partido también ha registrado distintos insultos contra el portero de la Cultural, Édgar Badia, que aparecen indicados en este informe donde se recalca que estos cánticos procedían únicamente del fondo sur.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
  2. 2 El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»
  3. 3 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  4. 4 La llegada de ayuda a León marca una jornada de «mejoría» en algunos focos
  5. 5 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  6. 6 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  7. 7 Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para recuperación de viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa
  8. 8 La Policía Nacional advierte de una oleada de secuestro de cuentas de Whatsapp en León
  9. 9 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  10. 10 Al menos «once noches sin enfermera» en la Residencia de Personas Mayores de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias LaLiga denuncia distintos cánticos de la afición del Burgos contra la Cultural

LaLiga denuncia distintos cánticos de la afición del Burgos contra la Cultural