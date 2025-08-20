LaLiga denuncia distintos cánticos de la afición del Burgos contra la Cultural

Tifo ubicado en el fondo sur de El Plantío durante el partido contra la Cultural del pasado viernes.

Dani González León Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:27 Comenta Compartir

LaLiga ha denunciado este miércoles diferentes cánticos ofensivos contra la afición de la Cultural en el partido del pasado viernes entre Burgos CF y Cultural y Deportiva Leonesa.

Según este informe redactado por el director de partido, estos cánticos procedían del fondo sur del estadio de El Plantío, dirigidos hacia la afición leonesa.

El primero de ellos, según este informe, está situado en el minuto 12 de partido, entonando «de forma coral» el cántico 'cazurro, recuerda, eres una mierda'. A continuación, también se profirieron insultos contra «León y su afición» que se reprodujeron en el minuto 42.

En la segunda mitad, el director de partido también ha registrado distintos insultos contra el portero de la Cultural, Édgar Badia, que aparecen indicados en este informe donde se recalca que estos cánticos procedían únicamente del fondo sur.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa