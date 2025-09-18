leonoticias - Noticias de León y provincia

Natichu Alvarado, consejera delegada de la Cultural.

Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural, premio Mujer Leonesa 2025

Onda Cero reconoce a la empresaria, natural de Riaño, por haber contribuido «de forma evidente» al ascenso a la Liga Hypermotion

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:57

La consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado, es la nueva Mujer Leonesa 2025, premio con el que Onda Cero León reconoce el papel destacado de una mujer en el desempeño no solo de su trabajo diario, que ha clave en la consecución del ascenso a la Liga Hypermotion, sino también en la forma de afrontar su propia vida.

Así, la nueva Mujer Leonesa 2025 cuenta con una destacada carrera profesional en la dirección y gestión de grandes empresas en diversos sectores, habiendo demostrado su forma de gestionar en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde ha cosechado éxitos llevando a León siempre por bandera. En el mundo del fútbol, Natichu Alvarado sigue siendo clave en las relaciones institucionales y comerciales del club con el tejido empresarial y político, afrontando además el control económico del equipo capitalino.

La gala de entrega del premio será conducida por el director de Radio Estadio, Edu García, el próximo 2 de octubre en la Fundación Sierra Pambley de León capital, a partir de las 20,00 horas.

Onda Cero León hará entrega a la premiada de una obra dela fotógrafa Belén Sánchez Campos. Además, se donará un cheque de 2.000 euros a la asociación de acción social que la premiada decida.

En la edición anterior, el Premio recayó en la oncóloga Ana López, e inició este camino la capitán de la Guardia Civil María Lourdes Ramírez Muñoz.

