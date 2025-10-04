La Cultural inicia curso liguero ante el Córdoba con el playoff en mente

Alberto P. Castellanos León Sábado, 4 de octubre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Rival complicado para el inicio de la temporada regular de la Cultural Leonesa en el Municipal Urbano González (domingo 5 de octubre a las 18:30). El Coto Córdoba fue el primero en asaltar el Palacio en León la pasada campaña y puso en riesgo llegar a la fase de ascenso con una dura derrota a orillas del Guadalquivir.

Ambos equipos llegaban en 2024 como novatos a la categoría y, aunque el premio del ascenso se quedo más cerca para los de Luis Castillo, los enfrentamientos directos arrojaron un 2-0 a favor de los andaluces.

Esta nueva campaña muchas caras son nuevas en los dos conjuntos, que han renovado la mayoría de su plantilla con apenas unos 'supervivientes' de la anterior temporada. Sin cambios en un equipo técnico en León que continúa buscando llegar a primavera con opciones de pelear por dar el salto a Primera FEB.

1.800 abonados

Lo harán con más de 1.800 abonados y una plantilla que mejora una de las carencias del equipo hace un año, los tiros libres, y que ha quedado demostrado con las tres victorias en una Copa de España en la que la Cultural ha avanzado hasta los dieciseisavos de final.

Ronda a la que también han llegado por el otro lado del cuadro unos cordobeses que, a los mandos de Gonzalo Rodríguez, también se ha marcado llegar a la lucha por el ascenso como meta. Equipo, como la Cultural, que afronta su segunda temporada en Segunda FEB.

La resolución de esta primera batalla en la tercera categoría del baloncesto nacional se resuelve en el Palacio de los Deportes Urbano González a partir de las 18:30 del domingo 5 de octubre.