Se resuelve la última incógnita en la Cultural: Kellier no sigue
El jamaicano es anunciado como refuerzo de La Roda, en Tercera FEB, y no seguirá vistiendo la camiseta culturalista
León
Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:49
Era la última incógnita que faltaba por resolver. Y, aunque con unos plazos dilatados, ya se ha aclarado.
El jamaicano Jordan Kellier no seguirá en la Cultural esta próxima temporada, tal y como ha anunciado el club leonés, que ha agradecido al jugador exterior su aportación durante el pasado curso.
Kellier, eso sí, seguirá en España y ha firmado por La Roda, equipo castellano-manchego de Tercera FEB que tiene como objetivo asaltar el ascenso esta próxima temporada.
