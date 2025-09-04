Se resuelve la última incógnita en la Cultural: Kellier no sigue

Kellier, en un partido con la Cultural.

Dani González León Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:49

Era la última incógnita que faltaba por resolver. Y, aunque con unos plazos dilatados, ya se ha aclarado.

El jamaicano Jordan Kellier no seguirá en la Cultural esta próxima temporada, tal y como ha anunciado el club leonés, que ha agradecido al jugador exterior su aportación durante el pasado curso.

Kellier, eso sí, seguirá en España y ha firmado por La Roda, equipo castellano-manchego de Tercera FEB que tiene como objetivo asaltar el ascenso esta próxima temporada.