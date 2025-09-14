Remontada épica ante el Valladolid para estrenarse en el Palacio

Borja Pérez Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

La Cultural ha cambiado de nombres, pero su esencia se mantiene intacta. El ADN competitivo sigue más que presente y así se evidenció en el estreno del cuadro leonés en el Palacio.

El conjunto culturalista, que empezó mal y llegó a ir 24 puntos por debajo, realizó un excelso tercer cuarto para empatar la contienda y acabar dándole la vuelta al partido.

Cultural Deng (11), Hayman (15), Bultó (6), Amadasun (8), Jaime Llamas (15) -quinteto inicial-; Orenga (4), Álvaro González, Iglesias, Cebolla (11), Domínguez (6), Van Der Heijden (5), Rodri Llamas (15) 96 - 87 CBC Valladolid Hanna (4), Haney (16), Pau Isern (21), Ordoñez (7), Fares Ochi (8) -quinteto inicial-; Tatwo (10), Barnes, García-Abril (11), Rodríguez Neri (3), Hansen, P. Martín (7), Hernándes Parciales 13-29, 34-52 -descanso-; 66-66, 96-87 -final-.

Árbitros Pellitero González y Marchiano Ucelli.

Incidencias Palacio Municipal de Deportes de León. Primer partido de la Copa de España.

Con tan solo dos jugadores de la plantilla que tantas ilusiones generó en los aficionados la temporada pasada, era tiempo de estrenos y de empezar a carburar de cara al inicio de la competición liguero.

Enfrente, esperaba un CBC Valladolid recién descendido a la Segunda FEB que visitó León con caras conocidas como la de Pau Isern y Fares Ochi, ambos con pasado culturalista. Los dos saltarían de titulares a un partido con dos partes muy diferentes.

Dominio visitante en el inicio

Aunque fue Jaime Llamas quien abrió el marcador en su vuelta al Palacio de Deportes, un posterior parcial de 0-7 puso al mando a los vallisoletanos que, desde ese momento, comenzaron a dominar. Aprovechando la falta de acierto de la Cultural, con solo 4 puntos en más de cinco minutos, el equipo pucelano consiguió una distancia importante que se mantuvo al término del primer cuarto (13-29).

El escenario pasó a ser complicado para los de Luis Castillo que, además, tampoco reaccionaron en el inicio del segundo cuarto, lo que provocó que los vallisoletanos se distanciaran aún más tras un parcial 2-10 que puso el marcador en 15-39.

Atravesó un tramo de cierta mejoría el equipo local que acortó las distancias hasta los once puntos, pero los visitantes meterían una marcha más de nuevo para llevarse al descanso una renta muy valiosa (34-52).

La Cultural cambia por completo y remonta

Sin embargo, todo cambió tras el paso por vestuarios. Los leoneses, con una cara muy diferentes, fueron fusionándose con la afición hasta entonarse y lograr poner el empate a falta de 26 segundos para finalizar el tercer cuarto.

A partir de ese momento, una vez remado hasta ahí, nada pudo hacer el Valladolid ante una Cultural que se vio superior sobre la pista y así lo reflejo. Con 32 puntos en el tercer acto después de los 34 cosechados en los dos primeros, el marcador espoleó a un equipo leonés que firmó otros treinta puntos en su casillero durante el último cuarto para acabar llevándose el partido (96-87).

Estreno por todo lo alto de la Cultural, dejando claro que se intentará igualar e, incluso, mejorar lo conseguido la pasada campaña.

