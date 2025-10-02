leonoticias - Noticias de León y provincia

Baloncesto

La Cultural avanza en la Copa de España: este es el cuadro final

El equipo leonés conoce su rival para los dieciseisavos de final y cuál sería el camino hasta una hipotética final

Dani González

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:21

Invictos y con paso firme. Así avanzó la Cultural y Deportiva Leonesa en la primera ronda de la Copa de España FEB que este jueves ha realizado el sorteo del cuadro final0000.

Y los leoneses ya conocen cuál es el camino para llegar a una hipotética final, comenzando por la ronda de dieciseisavos de final después de que en el grupo de los loeneses avanzaran los de Luis Castillo y el UEMC CBC Valladolid.

En el Palacio de los Deportes los días 21 o 22 de octubre, la Cultural se miedrá al UPB Gandía en esta ronda. Quien gane, se medirá en octavos al vencedor de la eliminatoria entre LogroBasket y Cáceres los días 18 o 19 de noviembre.

Los cuartos de final se disputarán el 7 de enero y la final four tendrá lugar los días 23 y 24 de enero.

