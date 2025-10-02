La Cultural avanza en la Copa de España: este es el cuadro final
El equipo leonés conoce su rival para los dieciseisavos de final y cuál sería el camino hasta una hipotética final
León
Jueves, 2 de octubre 2025, 15:21
Invictos y con paso firme. Así avanzó la Cultural y Deportiva Leonesa en la primera ronda de la Copa de España FEB que este jueves ha realizado el sorteo del cuadro final0000.
Y los leoneses ya conocen cuál es el camino para llegar a una hipotética final, comenzando por la ronda de dieciseisavos de final después de que en el grupo de los loeneses avanzaran los de Luis Castillo y el UEMC CBC Valladolid.
🏆 #CopaEspañaFEB: Definidos los cruces por el título hasta la Final Four 🇪🇸— CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) October 2, 2025
🔜 Eliminatorias finales:
📆 𝗗𝗶𝗲𝗰𝗶𝘀𝗲𝗶𝘀𝗮𝘃𝗼𝘀: 21-22 de octubre
📆 𝗢𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀: 18-19 de noviembre
📆 𝗖𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀: 7 de enero
📆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗙𝗼𝘂𝗿: 23-24 de enero
⚔️ #SoloValeGanar ⚔️ pic.twitter.com/bzdhwKwfUU
En el Palacio de los Deportes los días 21 o 22 de octubre, la Cultural se miedrá al UPB Gandía en esta ronda. Quien gane, se medirá en octavos al vencedor de la eliminatoria entre LogroBasket y Cáceres los días 18 o 19 de noviembre.
Los cuartos de final se disputarán el 7 de enero y la final four tendrá lugar los días 23 y 24 de enero.