La Cultural avanza en la Copa de España: este es el cuadro final

Dani González León Jueves, 2 de octubre 2025, 15:21

Invictos y con paso firme. Así avanzó la Cultural y Deportiva Leonesa en la primera ronda de la Copa de España FEB que este jueves ha realizado el sorteo del cuadro final0000.

Y los leoneses ya conocen cuál es el camino para llegar a una hipotética final, comenzando por la ronda de dieciseisavos de final después de que en el grupo de los loeneses avanzaran los de Luis Castillo y el UEMC CBC Valladolid.

🏆 #CopaEspañaFEB: Definidos los cruces por el título hasta la Final Four 🇪🇸



🔜 Eliminatorias finales:

📆 𝗗𝗶𝗲𝗰𝗶𝘀𝗲𝗶𝘀𝗮𝘃𝗼𝘀: 21-22 de octubre

📆 𝗢𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀: 18-19 de noviembre

📆 𝗖𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀: 7 de enero

📆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗙𝗼𝘂𝗿: 23-24 de enero



⚔️ #SoloValeGanar ⚔️ pic.twitter.com/bzdhwKwfUU — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) October 2, 2025

En el Palacio de los Deportes los días 21 o 22 de octubre, la Cultural se miedrá al UPB Gandía en esta ronda. Quien gane, se medirá en octavos al vencedor de la eliminatoria entre LogroBasket y Cáceres los días 18 o 19 de noviembre.

Los cuartos de final se disputarán el 7 de enero y la final four tendrá lugar los días 23 y 24 de enero.

Temas

Cultural Baloncesto