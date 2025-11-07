Vuelta a la maratón tras un parón inesperado

Borja Pérez Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

Tras un parón para recargar las piernas inesperado por parte del Abanca Ademar, es momento de retomar la competición liguera. Para ello, los leoneses visitarán este sábado (19:00 horas) al Huesca, en un duelo entre dos equipos con objetivos muy distintos en la categoría.

Llega el conjunto de Dani Gordo descansado y en buena dinámica a este partido, lo que se evidencia en la tabla clasificatoria. A pesar de tener un partido menos que todos sus rivales directos, se mantiene en la quinta plaza de acceso a Europa, a expensas de saber la fecha en la que se disputará el aplazado duelo ante Balonmano Nava de la pasada jornada.

Son nueve puntos los que suma el Abanca Ademar, con tres victorias consecutivas y una única derrota en lo que va de campaña liguera, lo que invita a seguir siendo optimistas con las prestaciones de un equipo que sigue condicionado por las bajas de larga duración de Lindqvist y de Álex Lodos.

Gran papel lejos del Palacio

La dinámica del conjunto marista es aún más sobresaliente cuando se centra la mirada en los duelos como visitante, con dos victorias en Puente Genil y Cangas y un único empate en la complicada pista de Bidasoa Irún.

Enfrente, aguarda Huesca con una dinámica diametralmente opuesta en todos los sentidos. Los oscenses vienen de perder su última jornada en Puente Genil, en un choque que sirvió para acentuar aún más su crisis de resultados en este inicio de temporada.

Hasta el momento, suman cinco derrotas, un empate y una victoria ante Aranda, aunque para llegar a ella habría que remontarse al mes de septiembre. Sin embargo, cabe destacar que todos los puntos conseguidos han sido en su feudo, donde han puntuado en dos de los tres duelos disputados, lo que invita a evitar cualquier exceso de confianza.

Con este primer choque, el Abanca Ademar iniciará una etapa de un mes en el que jugará dos partidos por semana -Europa y liga-, con nueve partidos consecutivos sin más de cuatro días de descanso entre medias en ningún caso, lo que obligará a la totalidad de la plantilla a sacar su mejor versión para poder mantener la dinámica lograda hasta el momento y seguir agarrándose a Europa.

