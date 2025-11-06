El grueso de la plantilla del Abanca Ademar acaba contrato en junio

Dani González León Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:03 Compartir

¿Tiempo de cambios en el Abanca Ademar? El grueso de la plantilla marista acaba contrato al final de la presente temporada, por lo que podría darse una revolución total en el conjunto leonés de cara al próximo curso.

Hasta 12 jugadores de una plantilla de 19 finalizan contrato en el mes de junio, si bien es cierto que hay casos como el de Oscar Lindqvist en los que el club marista tiene derecho preferente para la prórroga por un año más.

El club leonés ya conoce que algunos jugadores no seguirán. Uno de ellos es Gonzalo Pérez, que vino sólo por una temporada, y otro es Saeid, que jugará la próxima temporada en el Bathco BM Torrelavega. Ese podría ser el destino de otro de los hombres importantes de este Abanca Ademar, Darío Sanz, con el que, según RadioLeón, ya ha contactado el club cántabro.

Otros jugadores con los que se ejerció el pasado curso esa prórroga a la que, salvo sorpresa, será sometido el contrato de Lindqvist, son Wasiak, Álvaro Pérez, o Alberto Martín, que tendrán que negociar la renovación de sus contratos.

También acaban su contrato con el Abanca Ademar Adri Fernández – que también suena para Torrelavega -, Rodrigo Pérez, Samu Sáiz, Edu Fernández o Rubén Rozada en una plantilla donde sólo tienen contrato Benites, Sergio Sánchez, Aitor Albizu y el portero Marcos García.

Y no sólo los jugadores, el cuerpo técnico, con Dani Gordo a la cabeza, también queda libre en junio y están a la espera de que el club se ponga en contacto con ellos para iniciar las conversaciones para la renovación.

