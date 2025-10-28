Una sola fecha posible para el Abanca Ademar-Nava

Dani González León Martes, 28 de octubre 2025, 13:02 Comenta Compartir

El Abanca Ademar se fue al parón de selecciones sin poder llegar a disputar su último partido. El encuentro ante Nava, previsto para este pasado sábado a las 20:30 horas, tuvo que ser suspendido a última hora por un proceso vírico que afectó a buena parte de la plantilla del equipo segoviano.

De esta manera, Asobal y ambos clubes acordaron el aplazamiento de este partido que, ahora, busca fecha. Y ese es el gran problema hoy día para este encuentro, puesto que debe disputarse antes de que finalice la primera vuelta y el Abanca Ademar está cargado de encuentros por su participación en la Liga Europea.

Un calendario sobrecargado

La necesidad de jugar este encuentro antes del parón navideño corresponde a la celebración de la Copa de España - antigua Copa Asobal - que disputan los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta. Y el Abanca Ademar, hoy día, está en esa lucha, por lo que este encuentro podría ser determinante para que los de Dani Gordo participen en esta competición.

Pero a ello se suma el problema del calendario. Con todos los martes de noviembre - a partir del día 11 - ocupados hasta el de la primera semana de diciembre, sólo queda un resquicio para colocar este partido: el miércoles 10 de diciembre, puesto que el siguiente, el 17, vuelve a haber competición liguera (Valladolid-Abanca Ademar y Alicante-Nava).

Por si el calendario ademarista no estuviera suficientemente cargado, esta circunstancia convierte este tramo final de año en una maratón todavía más dura y con una estación más en el devenir de los leoneses.

