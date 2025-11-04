Primera baja del Abanca Ademar para la próxima temporada: Saeid no sigue El guardameta iraní se irá a Torrelavega tras finalizar su contrato con el conjunto ademarista

Borja Pérez Martes, 4 de noviembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

A pesar de atravesar aún uno de los primeros meses de competición, ya hay movimientos de cara a la próxima temporada. El primero de ellos es en la portería marista, pues Saeid Barkhordari dirá adiós al conjunto leonés al final de la presente campaña.

Según pudo saber El Diario Montañés y ha podido confirmar leonoticias, el portero iraní pondrá rumbo al Bathco Torrelavega para enfundarse, desde la próxima temporada, la elástica naranja.

Sin oferta de renovación

Cabe destacar, en todo caso, que el guardameta finaliza su contrato con el Abanca Ademar e el mes de junio y, al menos hasta el momento, no ha recibido ninguna oferta de renovación por parte de la entidad leonesa.

De esta forma, Saeid, tras llegar a finales de 2022, cerrará un periplo de tres temporadas en el que ha logrado erigirse como uno de los principales porteros de la categoría -de ahí su escaparate para el resto de clubes-, con múltiples intervenciones heróicas para llenar de puntos al Abanca Ademar.

Así, su buen papel en liga y en Europa no ha pasado desapercibido en otros clubes como Torrelavega, que ya planifican su próxima temporada y lo hacen con un fichaje de élite.

En lo que va de competición liguera, Saeid ha firmado 56 paradas de los 189 disparos recibidos, lo que supone un 30 por ciento de efectividad bajo palos.

Temas

Ademar

Torrelavega