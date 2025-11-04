leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Saeid en el último partido europeo. Edu Rodríguez

Primera baja del Abanca Ademar para la próxima temporada: Saeid no sigue

El guardameta iraní se irá a Torrelavega tras finalizar su contrato con el conjunto ademarista

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

A pesar de atravesar aún uno de los primeros meses de competición, ya hay movimientos de cara a la próxima temporada. El primero de ellos es en la portería marista, pues Saeid Barkhordari dirá adiós al conjunto leonés al final de la presente campaña.

Según pudo saber El Diario Montañés y ha podido confirmar leonoticias, el portero iraní pondrá rumbo al Bathco Torrelavega para enfundarse, desde la próxima temporada, la elástica naranja.

Sin oferta de renovación

Cabe destacar, en todo caso, que el guardameta finaliza su contrato con el Abanca Ademar e el mes de junio y, al menos hasta el momento, no ha recibido ninguna oferta de renovación por parte de la entidad leonesa.

Noticias relacionadas

Wasiak y Saeid sostienen un épico empate en el estreno europeo del Palacio

Wasiak y Saeid sostienen un épico empate en el estreno europeo del Palacio

Diez bajas en el Nava obligan a aplazar el partido en León contra Ademar

Diez bajas en el Nava obligan a aplazar el partido en León contra Ademar

Una sola fecha posible para el Abanca Ademar-Nava

Una sola fecha posible para el Abanca Ademar-Nava

De esta forma, Saeid, tras llegar a finales de 2022, cerrará un periplo de tres temporadas en el que ha logrado erigirse como uno de los principales porteros de la categoría -de ahí su escaparate para el resto de clubes-, con múltiples intervenciones heróicas para llenar de puntos al Abanca Ademar.

Así, su buen papel en liga y en Europa no ha pasado desapercibido en otros clubes como Torrelavega, que ya planifican su próxima temporada y lo hacen con un fichaje de élite.

En lo que va de competición liguera, Saeid ha firmado 56 paradas de los 189 disparos recibidos, lo que supone un 30 por ciento de efectividad bajo palos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El choque entre un bus y un vehículo obliga a desalojar a los pasajeros
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  3. 3 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  4. 4 Palacios llora la muerte de David en el Pajariel: «Estamos muy afectados, era un chico muy conocido»
  5. 5 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  6. 6 Un joven de 20 años herido tras un accidente entre un turismo y un patinete en León
  7. 7 Yoko Ono empapela enclaves icónicos de León ante su desembarco en el Musac
  8. 8 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  9. 9 Un motorista resulta herido al chocar contra un corzo en la CL-631
  10. 10 «Vemos mucho jóvenes que ante situaciones de frustración recurren a conductas autolesivas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Primera baja del Abanca Ademar para la próxima temporada: Saeid no sigue

Primera baja del Abanca Ademar para la próxima temporada: Saeid no sigue