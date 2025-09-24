Un rival con recuerdos felices para volver a ganar El Abanca Ademar visita este jueves a Bidasoa Irún, rival al que venció en Copa del Rey de forma épica para hacerse un hueco en Europa

Pensar en Bidasoa Irún provoca que en la retina de los ademaristas vuelva a aparecer aquel partido disputado el 7 de junio que, tras alcanzar la prórroga en un disputadísimo choque de la Copa de España, catapultó al Abanca Ademar hacia Europa.

Ahora, sin apenas tiempo para prepararse, el conjunto leonés visita este jueves (20:30 horas) Artaleku para enfrentarse a un rival que ha empezado de la mejor forma posible y vuelve a estar llamado a pelear por los puestos más nobles de la categoría.

Una nueva prueba de fuego

Tras la primera victoria en Cangas y la posterior derrota cosechada ante Granollers en el estreno del Palacio, llega un nuevo examen de máxima dificultad para los de Dani Gordo, que volverán a enfrentarse a un rival directo por los puestos europeos.

El calendario no da tregua y el Abanca Ademar está obligado a lucir su mejor versión para sumar puntos y mantener la posición en la parte alta de la tabla. Hasta el momento, su balance permite a los leoneses ocupar la quinta posición.

Sobre la principal novedad de disputar un encuentro intersemanal, Dani Gordo admite que «es una de estas cosas que van introduciendo poco a poco en la liga Asobal». «A nosotros nos ha tocado jugar contra uno de los rivales más complejos de la liga el jueves después de venir de jugar el domingo contra otro de los rivales más complejos», reconoce, aunque sin querer utilizarlo como excusa a la hora de competir.

La clave para el Abanca Ademar

La clave, como viene caracterizando a este Abanca Ademar, pasa por mantenerse sólidos en defensa, algo que no consiguieron en algunos tramos ante Granollers y que se convirtió en el principal responsable de la primera derrota del curso.

Como es habitual ya en este inicio de temporada, Oscar Lindqvist y Álex Lodos siguen siendo baja por sus lesiones de larga duración. Más allá de estas dos bajas confirmadas, Dani Gordo, en la comparecencia previa al duelo, afirmó que la convocatoria será la misma que ante Granollers.

Un rival en racha

Enfrente, espera un Bidasoa Irún que, como era de esperar, ha respondido a las expectativas con dos solventes triunfos en las dos primeras jornadas ante Caserío Ciudad Real (32-25) y Puente Genil (30-36). Para el técnico ademarista, es «una plantilla muy potente, muy bien diseñada y entrenada».

Además, los irundarras consiguieron superar de forma contundente al ABC Braga en el preliminar de la European League, lo que ha servido para certificar un inicio perfecto de campaña en el que buscará entrometerse el Abanca Ademar.