Gonzalo Pérez transforma un siete metros ante Cangas. Diario Atlántico
Balonmano | Ademar

El Abanca Ademar sigue siendo de extremos

El conjunto marista empieza la temporada con buen pie con actuaciones destacadas en lo ofensivo de sus dos extremos

Dani González

Dani González

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:43

Es el ADN del Abanca Ademar: defensa y correr. Y este es un escenario donde quienes más pueden brillar, además de los porteros, son los extremos.

Quizá es una de las explicaciones más lógicas para encontrar el motivo por el que la cantera del Abanca Ademar es capaz de sacar al primer equipo tantos y tantos extremos de calidad, como si de una factoría se tratase.

Hoy día, los cuatro extremos del primer equipo del Abanca Ademar han sido formados en su cantera, tomando el testigo de otros como Juanín García, Jaime Fernández, Mario López o, más recientemente, Adrián Casqueiro y Antonio Martínez. Y siguen siendo igual de decisivos.

Gonzalo y Darío, decisivos

En Cangas, el Abanca Ademar sumó su primer triunfo de la temporada con un 25-29 en el que los extremos brillaron con luz propia. Como ha sido toda la vida.

55 % de los goles

ante Cangas fueron anotados por los extremos en el Abanca Ademar.

Gonzalo Pérez, en su regreso a León y pese a llegar muy justo al partido tras unas molestias en la rodilla, y Darío Sanz, lideraron el ámbito goleador marista. Entre ambos sumaron más de la mitad de los goles del cuadro leonés: nueve para Gonzalo; seis para Darío. A ellos se sumó Zapico, con un tanto.

En total, los extremos aportaron 16 de los 29 goles del estreno liguero del Abanca Ademar, mostrando también mucho acierto: Gonzalo llegó al 90% de efectividad y Darío al 75%, mientras que Zapico convirtió el único lanzamiento del que dispuso.

