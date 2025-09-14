El Abanca Ademar se estrena con un triunfo sufrido

Borja Pérez Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

El Abanca Ademar supo sufrir para poder llevarse la primera victoria de la temporada (25-29). Los de Dani Gordo, que volvieron a disputar un partido con muchas caras diferentes en lo que se refiere al juego, se levantaron de un 5-2 inicial y supieron contrarrestar la remontada de los gallegos en la segunda parte que a punto estuvo de complicar las cosas más de la cuenta.

El gen competitivo volvió a salir a relucir en el momento más oportuno para decantar la balanza en los últimos minutos y llevarse el triunfo.

Cangas Frigoríficos del Morrazo Aron Díaz, Juan Carlos Quintas, Martín Gayo (2), Arnau (3), Pablo Castro (1), Santi López (3), Ángel Jesús Rivero (1) -siete inicial-; Panjan, Mateo Pallas, Pereiro (4), Manuel Pérez (2), Jaime Gallardo (1), Nicolo D'Antino (4), Martín Fuentes, Marcell Csaba (3), Javier García, Valderhaug. 25 - 29 Abanca Ademar Saeid Barkhordari; Lindqvist, Zapico, Alberto Martín (1), Edu Fernández (2), Rodrigo Benites (1), Darío Sanz (4) -siete inicial-; Álvaro Pérez, Miñambres (2), Adrián Fernández (2), Rodrigo Pérez Arce (1), Rubén Rozada (1), Gonzalo Pérez Arce (4), Sergio Sánchez, Raúl García, Samu Saiz, Albizu (1). Parciales 3-2, 5-5, 8-10, 9-11, 10-12, 11-14 -descanso-; 13-17, 15-18, 20-21, 22-24, 25-24, 25-29.

Árbitros Escudero Santiuste y Escudero Santiuste. Excluteron a Juan Carlos Quintas y Valderhaug por parte de Cangas y a Edu Fernández por parte del Abanca Ademar.

Incidencias Pabellón Municipal O Gatañal. Primera jornada de la Liga Asobal.

Condicionado por las lesiones que vienen afectando al equipo de Dani Gordo en este tramo inicial de la competición, el técnico tuvo que cambiar su modelo de juego de cara al estreno -sin Lindqvist, Álex Lodos ni Sergio Sánchez y con Wasiak y Gonzalo Pérez tocados-, como ya confirmó en rueda de prensa, brindando oportunidades a jugadores que, a priori, no iban a empezar la temporada con tanta participación.

Inicio de intensidad y algunas dudas

El encuentro y la temporada comenzó con igualdad e intensidad. Pronto llegaría la primera exclusión para el bando local, en apenas dos minutos de juego, pero los maristas no aprovecharon la superioridad y el primer parcial concluyó decantado por la mínima para Cangas (3-2).

Un tramo de cuatro minutos sin ver puerta por parte del conjunto leonés provocó que los gallegos abrieran brecha, sumando una renta de tres tantos (5-2).

El Abanca Ademar crece en el partido

Sin embargo, este primer golpe asestado fue todo lo necesario para que el cuadro de Dani Gordo reaccionara y remontara con un parcial 0-4 para darle la vuelta (5-6). A partir de ahí, irían creciendo los ademaristas, tomando la batuta del marcador y aprovechando la eficacia de Gonzalo Pérez Arce -una de las dudas por su estado físico- en un estreno de altísimo nivel.

Funcionaría la estrategia ademarista, también con buenas acciones de Darío Sanz desde el extremo zurdo para mantenerse por delante (8-10). Además, con la ayuda de varias paradas consecutivas de Saeid, el Abanca Ademar conseguiría abrir una renta importante antes del descanso (11-14).

Los leoneses caen en la polémica

El regreso de vestuarios no esbozó un gran cambio. Todo siguió como hasta el momento, con Saeid apareciendo bajo palos y Darío Sanz entonado de cara a portería. Así conseguirían sumar una renta aún mayor de hasta cinco goles de ventaja (11-16).

El duelo pasó por un tramo de mayor intensidad, también en lo extradeportivo, con polémica respecto a una supuesta simulación de Saeid y la posterior exclusión de Benites. Aprovechando este contexto, Cangas logró acortar la distancia a tres tantos (14-17).

El escenario empeoró por momentos para el Abanca Ademar con las posteriores exclusiones de Gonzalo Pérez Arce y a Dani Gordo por las protestas. Con doble inferioridad, Cangas, espoleado por su gente, fue capaz de darle la vuelta al Abanca Ademar, complicando en exceso las cosas a los leoneses (19-18).

Último acelerón del Abanca Ademar

Ya con igualdad numérica sobre la pista, el Abanca Ademar volvió a tomar el mando, aunque en este momento con una igualdad mucho más notable. Poco a poco, carburaría de nuevo el cuadro de Dani Gordo en ambas áreas para volver a llevar el protagonismo. El meta local, sin embargo, estaba amargando la tarde a los ademaristas, con paradas de mérito para sostener a su equipo.

El encuentro llegaría a los últimos tres minutos con victoria por la mínima del Abanca Ademar (25-26) y, ahí, debía aparecer la mejor versión para resolver el choque.

Esperando al final para ofrecer la cara más competitiva, el Abanca Ademar no dio opción y cerró el encuentro con cuatro tantos en los últimos minutos para certificar una victoria muy importante en el estreno en la competición liguera (25-29).