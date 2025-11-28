Un nuevo gran desafío para el Palacio

Borja Pérez Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Para intentar romper una dinámica negativa, siempre es mejor poder hacerlo con la afición detrás, lista para dar en cualquier momento el empuje necesario y más aún cuando se trata de un partido de la entidad del que se disputará este sábado (18:00 horas) en el Palacio.

El Abanca Ademar recibe a Torrelavega, tercer clasificado de la Liga y uno de los candidatos a alzarse con el 'título de los mortales' como es la segunda posición de la categoría, obviando la superioridad aplastante de los culés, inamovibles del primer puestos de la liga.

Dinámica irregular entre liga y Europa

Llega el conjunto de Dani Gordo tras un nuevo subidón europeo que permite a los maristas soñar con la clasificación europea hasta el último encuentro, pero ya con un desgaste lógico por la carga de partidos con la que están lidiando en este mes de noviembre donde Europa y Asobal no dan tregua alguna.

A pesar de la dinámica europea, la irregularidad dentro de los partidos está impidiendo al cuadro leonés trasladar estos resultados a la competición regular, donde suman tres partidos consecutivos sin ganar –dos derrotas y un empate-, una racha que, a pesar de no ser catastrófica, sí ha permitido evidenciar los problemas del conjunto ademarista a la hora de mantener sus ventajas y cerrar los encuentros.

Ante el equipo que todo apunta a que se quedará a Saeid Barkhordari y Darío Sanz en sus filas de cara al próximo curso, el Abanca Ademar, sostenido principalmente por la aportación goleadora de Gonzalo Pérez Arce, buscará hacerse fuerte en el Palacio y conseguir un triunfo de máxima importancia.

Al Palacio llegará Torrelavega en un buen momento tras sumar tres triunfos consecutivos ante Puente Genil, Caserío Ciudad Real y Bidasoa Irún, lo que han permitido situar a los cántabros en la tercera posición de la liga con 15 puntos, cinco más –aunque con un partido más- que el Abanca Ademar, séptimo clasificado.

Con un leonés y canterano ademarista en sus filas como Isidoro Martínez, uno de los principales bastiones ofensivos del equipo, Torrelavega buscará en león dar un nuevo golpe sobre la mesa y mantener su gran dinámica lejos de casa, donde suma cuatro victoria en los cinco encuentros disputados.

Temas

Ademar

Torrelavega