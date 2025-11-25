El Ademar se hace fuerte con otro grande de Europa que cae en León

Alberto P. Castellanos León Martes, 25 de noviembre 2025, 22:21 | Actualizado 22:34h. Comenta Compartir

Se jugaba, si no todas, la mayoría de las posibilidades de seguir en competición europea el Ademar ante un Kadetten Schaffhausen que, a pesar de ser el favorito del grupo, llegaba como tercer clasificado tras las victoria del Partizan y sólo un punto por delante de los de León. Acabó al contrario, con los helvéticos colistas y los leoneses con las opciones de seguir vivos en Europa para la última jornada ante el Nexe.

Inicio goleador de ambos equipos que en minuto y medio ya habían marcado cuatro goles (2-2) con ritmo muy rápido para arrancar el partido. Después, tras este festival en el tanteo se mantuvo ese empate a dos durante cuatro minutos hasta que lo rompió Pietrasik con un lanzamiento exterior imposible de detener para Álvaro Pérez para volver a la igualdad con una buena internada de Lindqvist.

Juan Castro pisaba de nuevo el parqué leonés ante los rumores que crecen sobre un nuevo regreso a la que ya ha sido su casa en varias ocasiones en un momento en el que llegaba la primera superioridad para el Ademar, que aprovechaba para volver a ponerse por delante en el marcador con 7-6 y permitir tomar una renta de dos goles por primera vez en el partido. Ventaja que se esfumaría en dos acciones de ataque no concretadas por los ademaristas y aprovechadas por los helvéticos.

Abanca Ademar León Dario Sanz (7), Lindqvist (5), Miñambres, Wasiak (2), Adrián Fernández (1), Rodrigo Pérez (2), Rubén Rozada, Sergio Sánchez (3), Gonzalo Pérez (6), Zapico (1), Samu Sáiz (1), Edu Fernández (2), Rodrigo Benites, Aitor Albizu; Álvaro Pérez, Saeid 30 - 27 Kadetten Schaffhausen Rikhardsson (6), Martinovic (3), Meister (1), Peric (1), Prince, Pietrasik (8), Hrachovec, Küttel (1), Juan Castro (2), Režnický, Sauressig (2), Markovic (1), Lier (2), Ugiagbe; Car, Bergmann Parciales 2-2, 7-5, 8-8, 11-10, 11-12, 14-14 (descanso), 17-15, 17-20, 20-21, 22-22, 25-24, 28-25, 30-27 (final)

Árbitros Backovic, Ozren y Palackovic, Mirko (Eslovaquia). Excluyeron dos minutos a Lindqvist (también se llevó amarilla, como el técnico Dani Gordo) y Rodrigo Benites en el Ademar; y a Saueressig, Prince y Meister en dos ocasiones además de llevarse amarilla.

Incidencias Palacio de los Deportes. Jornada 5 del grupo H de la Liga Europa.

La intensidad atacante seguía siendo la protagonista y Dario Sanz aprovechaba un rechace para volver a adelantar a los leoneses fugazmente. Las alternativas en el marcador seguían cuando faltaban diez minutos para el descanso aunque poco a poco daba la sensación de que los locales dominaban a los suizos del Kadetten, nada que ver con el partido de ida, que se mantenían gracias a los goles que llegaban por los extremos.

Llegaba un momento de poco acierto local para que los que se adelantaran fueran los helvéticos aunque gracias a una exclusión de dos minutos en sus filas volvía la igualada al tanteo con el 12-12 y el primer tiempo muerto del técnico del Kadetten. Se llegaba con 14-14 a falta de unos segundos y posesión para el Ademar, momento que Dani Gordo aprovechó para pedir tiempo muerto y buscar llegar al descanso por delante en el marcador, algo que no lograron los leoneses ni los visitantes, que también tuvieron su opción de marcar el 15º gol.

El reto era romper la igualdad

Iniciaba bien Ademar con un parcial de 3-1 en unos cinco primeros minutos en los que hubo mucha tensión en pista y con unos árbitros a los que se les pudo ir el encuentro de las manos.

Enfadados los jugadores del Kadetten se revolvieron y con impetú lograron ponerse hasta con tres goles de ventaja pero, tras un tiempo muerto de los leoneses, se llegó a la igualada otra vez y a una nueva pausa solicitada en este caso por los suizos con el 21-21 en el luminoso. Con el 22-22 llegaba un golpe fuerte que Sergio Sánchez y Rikhardsson se llevaban en una jugada que interrumpía el juego durante varios minutos.

Al reanudarse se adelantaban de nuevo los suizos para un nuevo empate marcado por Rodrigo Pérez. La dinámica de todo el encuentro no cambiaba a pesar de los tímidos intentos de ambos equipos de irse en el marcador aunque ninguno lograba irse más allá de los dos o tres goles. Lo intentó de nuevo Ademar en una superioridad numérica que no aprovecharon gracias a un buen trabajo del guardameta helvético.

Una recuperación de Sergio Sánchez y el posterior tanto ponía todo de cara para lograr la victoria y poner el 28-25 tras un parcial de 3-0 en una inferioridad numérica de los helvéticos que buscaban en un tiempo muerto revertir la situación, muy complicada para ellos con sólo dos minutos para el final. Victoria que apuntalaba Saeid con una parada y el gol de los ademaristas que lograban la mayor renta del partido (+4) a un minuto del final para finalizar con un 30-27.