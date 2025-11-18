El Ademar por fin suma su primera victoria europea

Alberto P. Castellanos León Martes, 18 de noviembre 2025, 22:22 | Actualizado 22:36h. Comenta Compartir

Un parcial de 6-0 hacia el final de la segunda mitad ha hecho que lo que parecía un nuevo disgusto para la afición ademarista hizo que cambiaran las tornas y el final del Ademar-Partizan fuera más plácido de lo esperado. Las alternativas en el marcados eran constantes y las tablas aún más, pero lo intensidad defensiva y el mayor acierto local en el último cuarto fue clave para sumar la primera victoria en Europa y seguir vivos en la competición continental.

El guion del partido comenzaba muy diferente al de la pasada semana en Belgrado aunque sí que había algo en común. Los dos porteros empezaban muy entonados y hacía que los vaivenes durante el primer cuarto de hora del partido tuvieran más que ver con sus aciertos que con deméritos de ambos conjuntos.

Se superaba ese ecuador de la primera parte con un 8-5 para el conjunto marista que ya suponía un claro cambio respecto al encuentro en Serbio. El acierto en ataque y unas buenas recuperaciones en defensa colocaban al Ademar con una renta de +3 que hacía que el técnico del Partizan solicitara el primer tiempo muerto del partido.

Abanca Ademar León Sanz de Nicolás (2), Lindqvist (1), Miñambres (4), Alberto Martín, Wasiak (1), Adrián Fernández (1), Rodrigo Pérez (5), Rubén Rozada (1), Sergio Sánchez (4), Gonzalo Pérez (9), Zapico, Samu Sáiz, Edu Fernández (1), Rodrigo Benites (1); Álvaro Pérez, Barkhordari 29 - 22 RK Partizan AdmiralBet Popovic (4), Crnoglavac (9), Caba (3), Sotic, Ilie (1), Uros Stankovic, Ivanov (2), Milosevic, Micic (1), Nikolic, Strahinja Stankovic, Jevtic, Ivanic (2); Jevremovic, Trnavac, Zoric Bergmann Parciales 2-4, 4-4, 7-5, 9-5, 10-6, 10-8, 11-11(descanso), 11-12, 14-14, 15-17, 21-19, 24-19, 26-20, 27-22, 29-22 (final)

Árbitros Borge, Andreas Daviknes y Nygren, Magnus Muri (Noruega). Excluyeron dos minutos a Micic, Caba, Ilie, Jevtic e Ivanov (en dos ocasiones), sacaron amarilla a Isakovic del cuerpo técnico y expulsaron con tarjeta roja a Micic en el Partizan; y a excluyeron dos minutos a Miñambres, Gonzalo Pérez, Alberto Martín, Wasiak y Lindqvist en el Ademar. Sacó amarilla al técnico local, Dani Gordo.

Incidencias Palacio de los Deportes. Jornada 4 del grupo H de la Liga Europa.

No cambio la tendencia con las instrucciones dadas a los balcánicos que siguieron vivos en el encuentro gracias a las paradas de Trnavac y a que el Ademar no terminaba de aprovechar las ocasiones extra logradas gracias a las recuperaciones en defensa.

Los últimos minutos antes del descanso, la intensidad defensiva del Partizan fue en aumento y la renta del Ademar, que llegó a ser de cuatro goles, se quedó a sólo un tanto en el minuto 27. Momento que aprovechaba Dani Gordo para pedir tiempo muerto aunque no se logró evitar que los visitantes empataran el encuentro ni se acabaran las quejas del técnico ademarista que se llevaba la amarilla por parte de los colegiados noruegos. A pesar de varias buenas ocasiones, los porteros evitaron una mayor renta goleadora y el descanso llegaba con empate a once tantos.

Todo por decidir

Empezaba de forma muy similar la segunda parte respecto a la primera con un acertado Trnavac bajo palos que permitía al Partizan adelantarse en el marcador a pesar de que los serbios se quedaban con un jugador menos por la expulsión de Micic. Con el empate, esta vez a 12, se consumían los cinco primeros minutos tras el descanso.

La igualdad seguía con sendos empates a trece, catorce y quince goles con un ambiente que se caldeaba en el palacio con la grada protestando mucho las decisiones arbitrales de unos noruegos muy intervencionistas y con algunas jugadas que no se entendían desde el banquillo de los leoneses. Condicionantes externos que pudieron despistar a los ademaristas que encajaron un parcial de 0-2 en un partido que se estaba demostrando muy peleado y en el que las diferencias no parecían que fueran a ser muy amplias.

Tanto era así, que en apenas unos instantes el mismo parcial caía del lado de los locales para volver a igualar el encuentro a 17 goles. Con esta tendencia se llegaba al ecuador de la segunda mitad con un 19-18 que hacía que con un lanzamiento de siete metros transformado por Gonzalo se pusiera por delante Ademar por primera vez tras el descanso. Ventaja local que provocaba el primer tiempo muerto solicitado por Cirkovic.

No surtió efecto, al menos no el deseado, porque el parcial para los leoneses era de 3-0 para los locales. Se acercaba el final y una parada de Álvaro Pérez daba la oportunidad a sus compañeros de volver a la máxima renta del encuentro, y así lo lograban poniendo el 23-19 justo cuando se cumplía el minuto 50 para cerrar el parcial en un 6-0 y poner el 24-19. La mayor renta del partido hacía presagiar un final más cómodo de lo que se podía esperar hace apenas unos minutos.

Ya sólo quedaba mantener la renta e intentar aumentarla para, al menos, igualar el +7 con el que los serbios ganaron a los leoneses en su casa. Unas diferencias de goles que pueden ser claves en esta fase de liguilla en la que, tras esta victoria, el Ademar mantiene opciones para superarla y jugar la siguiente fase de grupos.