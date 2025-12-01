Todo o nada para el Abanca Ademar en Europa

Borja Pérez Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Parecía imposible tras ver los primeros tres encuentros europeos en los que solo sumaron un punto –ante el Nexe en el Palacio-, pero el Abanca Ademar ha llegado muy vivo a la última jornada de la fase de grupos de la EHF European League.

El conjunto marista, catapultado por las dos últimas victorias en el Palacio ante Partizan (29-22) y Kadetten (30-27), se la jugará en Croacia ante el Nexe este martes (20:45 horas) en un partido donde dependen de sí mismos, pero que deberán ganar para poder hacerse un hueco en la próxima ronda.

Las cuentas para pasar

Las cuentas son relativamente sencillas. En caso de ganar, el equipo de Dani Gordo confirmaría su participación en la siguiente ronda, consiguiendo mínimo un segundo puesto, a expensas del resultado entre Partizan y Kadetten –en casa del Kadetten-. En caso de perder, los leoneses quedarían apeados de la competición con los cinco puntos que tienen actualmente y que les mantienen en la tercera plaza por la negativa diferencia de goles.

En caso de empatar, todo quedaría a expensas también del otro encuentro y se decidiría por la diferencia de goles. Para evitar tener que llegar a esta conclusión, el cuadro ademarista deberá asaltar el feudo croata ante un equipo que ya demostró en el Palacio su potencial.

En busca de lograr lo que sería una hazaña tras el mal inicio, el Abanca Ademar debe de mostrar una mayor regularidad a la vista en los últimos encuentros ligueros y acercarse más a lo visto en la propia competición europea en el Palacio.

Será el sexto encuentro en apenas 16 días, lo que supone una carga física muy importante en unos jugadores que, además, apenas han podido rotar por la exigencia de los últimos duelos disputados tanto en la liga como en la competición europea.

El conjunto croata, por su parte, llega el envite manteniendo la solidez en la competición liguera que les mantiene líderes con once victorias en doce encuentros, pero en lo que se refiere al ámbito continental, afrontará el último algo tocado por la última derrota frente al Partizan (30-27).

En todo caso, será un choque vibrante entre dos conjuntos que se lo juegan todo a un único duelo y que tendrán que desplegar todo su arsenal sobre la pista para poder mantenerse vivos en la competición europea.