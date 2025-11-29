Una exhibición de Álvaro Pérez no es suficiente para catapultar al Abanca Ademar

Borja Pérez Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

No está siendo capaz de cerrar los partidos el Abanca Ademar. Ni siquiera en una tarde donde, bajo palos, estuvop muy bien protegido gracias a una exhibición de Álvaro pérez que, desde que salió en el ecuador del primer acto, se erigió en el que parecía que sería el héroe de un triunfo vital en clave ademarista.

Sin embargo, los últimos minutos volvieron a condenar a los de Dani Gordo y Torrelavega se mantuvo en pie hasta acabar poniendo el empate a falta de treinta segundos y celebrando un punto que minutos antes parecía impensable (28-28).

Abanca Ademar Saeid, Dario Sanz (3), Lindqvist (2), Miñambres (7), Wasiak (2), Adrián Fernández, Rodrigo Pérez, Rubén Rozada (1), Sergio Sánchez (3), Gonzalo Pérez (6), Zapico, Samu Sáiz, Edu Fernández (3), Rodrigo Benites (1), Aitor Albizu y Álvaro Pérez 28 - 28 Torrelavega Tercariol, Moyano, Márcio Silva (1), Carlos Gómez (1), Álex Rubiño (1), Edward, Javier Muñoz (5), Juanjo, Prokop (8), Lombilla, Isidoro Martínez (5), Jokin Aja (1), Facundo Cangiani (2), Jurkovic (2), Ángel (2) y Carlos Calle Parciales 1-3, 4-5, 6-7, 10-10, 14-12, 17-13 -descanso-; 20-14, 22-17, 24-19, 25-20, 26-23, 28-28 -final-.

Árbitros Soria Fabián y Álvarez Menéndez.

Incidencias Palacio Municipal de Deportes Urbano González Escapa. Jornada 11 de la Liga Asobal.

Los leoneses llegaron con la intención de levantar el vuelo en liga tras los arreones europeos que, sin embargo, los maristas no han conseguido mantener en la competición regular.

Empezaría Torrelavega imponiendo su ley desde el inicio, exponiendo sobre el Palacio los motivos que han llevado a los cántabros a sumar cuatro victorias en cinco encuentros como visitantes. A través de un Jakub Prokop que fue un dolor de muelas para los leoneses, consiguieron su primera ventaja (1-3).

Cambio radical de guion

No fue por delante en los primeros minutos el Abanca Ademar, aunque tampoco permitieron grandes rentas y, a través de Darío Sanz y Wasiak, pusieron el empate (4-4). La realidad sobre la pista, sin embargo, era de superioridad visitante hasta el momento, generando mucho daño siempre que aceleraban. Así abrieron su primera ventaja de tres tantos (7-10) que obligó a Dani Gordo a parar el choque.

Desde ahí, el Abanca Ademar cambió por completo y firmó un contundente parcial para, ahora sí, ponerse por delante en el luminoso (11-10). No surtió efecto la llamada a capítulo de Jacobo Cuétara y los maristas pusieron su primera renta de tres tantos, sostenida posteriormente por un inmenso Álvaro Pérez recién ingresado al campo -62% de paradas al descanso- y cerrando así un 6-0 ademarista (13-10).

Dos extremos muy airosos como Sergio Sánchez y Gonzalo Pérez conseguirían no solo sostener esta renta, sino llegar a ampliarla antes del descanso, con un 17-13 que reflejaba la reacción de los de Dani Gordo.

Exhibición bajo palos

Nada cambió tras el paso por vestuarios, pues Álvaro Pérez volvió a evidenciar su excelso nivel con varias paradas meritorias y tanto Gonzalo Pérez como Sergio Sánchez consiguieron abrir la renta de seis tantos (20-14).

En esos tanteadores se mantendría el encuentro con el paso de los minutos (24-18) y tuvo que ser Jakub Prokop quien desatascó a su equipo para acortar la distancia a los tres goles y abrir el final del encuentro (25-22).

Como podía esperarse en un equipo acostumbrado a las agonías finales, todo llegó mucho más igualado al último tramo, con una distancia reducida a un tanto (26-25) a falta de cuatro minutos. Finalmente, llegarían al último minuto con empate a 28, dejando atrás, una vez más, las rentas conseguidas y jugándolo todo a una única baza en poco más de diez segunda. Ahí, saldría cruz para un Abanca Ademar que, de nuevo, se desconectó en los últimos minutos para perder su renta y acabar empatando (28-28).

