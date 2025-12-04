Los dos conventos de León que la Guía Repsol reconoce por sus «dulces gloriosos» Los Soletes de Navidad distinguen por primera vez a 27 instituciones monásticas de toda España por sus dulces artesanos, y León no podía faltar en la lista

A.G.B León Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:25

Los dulces monásticos de León están de moda. Nunca han dejado de estarlo en una provincia con una arraigada tradición gastronómica y religiosa. Tanto es así que por primera vez la Guía Repsol ha querido reconocer con la distinción de Soletes de Navidad a un total de 27 monasterios de toda España y en la lista no podían faltar dos representantes de la provincia de León.

Entre los más de 300 soletes de Navidad se distingue a los conventos que elaboran los delicados dulces artesanos en sus obradores enmarcados en imponentes edificios históricos donde, con mimo, tradición y esmero, las monjas crean estos manjares tan ricos como tradicionales.

En la provincia de León la Guía distingue dos monasterios, uno ubicado en la capital leonesa y el otro en Sahagún.

De las Concepcionistas de León....

El primero de ellos no podía ser otro que el de las Concepcionistas. La Guía Repsol dedica unas bonitas palabras tanto al edificio, «fundado por la noble Leonor de Quiñones en el siglo XV», como a sus monjas de clausura que hacen «dulces exquisitos» y, por encargo «también venden empanadas y, en Navidad, los turrones son top».

... a las benedictinas de Sahagún

En cuanto al Monasterio de Santa Cruz de Sahagún, los Soletes reconocen a este convento de monjas benedictinas porque ofrece «ducles gloriosos, nunca mejor dicho». Destaca entre la amplia variedad de productos «los amarguillos, que son una exquisitez y justifican ellos solos la visita».

Los dulces monásticos se coronan así como imprescindibles en el firmamento gastronómico de España.