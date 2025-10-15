La Junta planea reparar varias bóvedas del monasterio de Sandoval con casi 65.000 euros La consejería de de Cultura, Turismo y Deporte ha sacado a licitación el contrato para la reparación de las bóvedas y paramentos en la sacristía y antesacristía de este monumento leonés

La Junta de Castilla y León destinará casi 65.000 euros para la reparación de las bóvendas y paramentos en la sacristía y antesacristía del Monasterio de Santa María de Sandoval.

La consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha sacado a licitación el contrato para acometer esta obra valorado en un total de 64.600 euros.

De esta manera, el ente autonómico plantea dar continuidad a las labores de limpieza llevada en estas bóvedas de forma reciente, en las que se extrajeron y trataron los restos de los desmontajes de retablos que se realizó a inicios de la década de 1980.

La actuación

Este monasterio, levantado en el año 1.167, será reparado de esta manera con un tratamiento de limpieza y aspirado de las superficies y paños de las salas; sentado y fijado de restos de yeserías con motivos geométricos, sellado de bordes e inyección; la reparación de rejuntados reintegrados en fábrica de ladrillo; la consolidaciones de piezas; el tratamiento de limpieza consolidación y rejuntado paramentos verticales de piedra; o la restauración de elementos de cantería escultórica con reparaciones de fracturas.

También se llevará a cabo el saneado y reparación retacado de fábrica sillería, mampuestos o ladrillo; el revocado integrador con mortero cal en paños modernos de cierres protectores de ladrillo; la apertura del hueco fábrica cegado con remate jambas y preparación de cantería; el cierre de huecos con carpintería de madera y vidrio de seguridad; y el tratamiento protector de superficie de paramentos de portada y emboques expuestos con hidrofugante nanoparticulas Tecnadis Aquashield.

Esta obra tendrá un plazo de ejecución de tres meses que comenzarán a contar desde el inicio de las actuaciones en este monasterio.

