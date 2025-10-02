leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Situación del aparcamiento donde irá la instalación fotovoltáica.

El pueblo de León que convierte un aparcamiento en un espacio de ahorro de luz con 93.000 euros

La localidad de la provincia leonesa aprovechará la mejora del entorno del centro de salud para la instalación de paneles solares que abastezcan de energía eléctrica edificios municipales

I. Santos

I. Santos

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:14

Aprovechar la urbanización y la mejora de la accesibilidad al centro de salud de la localidad para construir un parque solar -a pequeña escala- y abastecer de energía electrica a los inmuebles del ayuntamiento. Este es el proyecto sobre el que trabaja el Ayuntamiento de La Bañeza con una inversión que roza los 93.000 euros.

La localidad ha sacado a licitación la obra de mejora y accesibilidad del entorno del centro de salud. La actuación que se pretende realizar «hará más accesible, funcional y humano, todo el entorno y cercanía del mismo». Pero además, uno de sus apartados será el aprovechamiento de la estructura que cubre el aparcamiento de los vehículos para la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo con venta de excedentes.

El objetivo del consistorio es, mediante estos paneles, producir energía renovable de forma que se produzca con ella energía eléctrica para su posterior utilización en el suministro para el alumbrado público municipal y para la disminución del coste del suministro eléctrico en baja tensión del alumbrado público.

Dos meses de ejecución

El valor del contrato es de 76.722 euros, un total de 92.834 con el IVA incluido. Además, en el pliego publicado para la licitación de la obra se estima un plazo de ejecución de la obra de 60 días.

Las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos se llevarán a cabo en las cubiertas de las marquesinas situadas en la zona de aparcamiento para vehículos en la calle Doctor Fleming. Un espacio que estará acondicionado para evitar el impacto visual de la instalación. El proyecto que se pretende instalar está formado por 200 paneles solares fotovoltaicos conectados a dos inversores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León
  2. 2 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  3. 3 La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción
  4. 4 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  5. 5 LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla
  6. 6 El fuego calcina por completo un coche que comenzó a arder en una carretera nacional de León
  7. 7 Investigan la aparición de un ciervo decapitado en el puerto del Morredero
  8. 8 El Ayuntamiento de León descarta responsabilidades políticas tras anular el TSJ la tasa de basuras
  9. 9 Encuentran un racimo de Guinness en la vendimia de El Bierzo: «Es monstruoso»
  10. 10 El fiscal general del Estado visita León en plena polémica por su procesamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El pueblo de León que convierte un aparcamiento en un espacio de ahorro de luz con 93.000 euros

El pueblo de León que convierte un aparcamiento en un espacio de ahorro de luz con 93.000 euros