El pueblo de León que convierte un aparcamiento en un espacio de ahorro de luz con 93.000 euros La localidad de la provincia leonesa aprovechará la mejora del entorno del centro de salud para la instalación de paneles solares que abastezcan de energía eléctrica edificios municipales

I. Santos León Jueves, 2 de octubre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Aprovechar la urbanización y la mejora de la accesibilidad al centro de salud de la localidad para construir un parque solar -a pequeña escala- y abastecer de energía electrica a los inmuebles del ayuntamiento. Este es el proyecto sobre el que trabaja el Ayuntamiento de La Bañeza con una inversión que roza los 93.000 euros.

La localidad ha sacado a licitación la obra de mejora y accesibilidad del entorno del centro de salud. La actuación que se pretende realizar «hará más accesible, funcional y humano, todo el entorno y cercanía del mismo». Pero además, uno de sus apartados será el aprovechamiento de la estructura que cubre el aparcamiento de los vehículos para la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo con venta de excedentes.

El objetivo del consistorio es, mediante estos paneles, producir energía renovable de forma que se produzca con ella energía eléctrica para su posterior utilización en el suministro para el alumbrado público municipal y para la disminución del coste del suministro eléctrico en baja tensión del alumbrado público.

Dos meses de ejecución

El valor del contrato es de 76.722 euros, un total de 92.834 con el IVA incluido. Además, en el pliego publicado para la licitación de la obra se estima un plazo de ejecución de la obra de 60 días.

Las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos se llevarán a cabo en las cubiertas de las marquesinas situadas en la zona de aparcamiento para vehículos en la calle Doctor Fleming. Un espacio que estará acondicionado para evitar el impacto visual de la instalación. El proyecto que se pretende instalar está formado por 200 paneles solares fotovoltaicos conectados a dos inversores.

Temas

Energía

Aparcamiento