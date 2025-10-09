El pueblo que busca explotar un bar ubicado dentro de un palacio Este local debe de dar servicio seis días a la semana y servir de apoyo para la venta de entradas para un museo ubicado en este mismo edificio

D. G. León Jueves, 9 de octubre 2025, 08:15

El Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes ha sacado a licitación el contrato de explotación del bar-restaurante Palacio de los Guzmanes, ubicado en este edificio de la plaza Sol Grande de la localidad leonesa.

Este local tendrán también la responsabilidad de la apertura y cierre del Museo del Botijo, ubicado en este mismo palacio, y de la venta de entradas para este espacio museístico, con una recaudación que será entregado al ayuntamiento en los cinco primeros días de cada mes.

Este contrato de explotación tendrá una duración de tres años, que podrá ser prolongado por otros dos más (uno más uno) salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes intervinientes efectuada como mínimo con un mes de antelación al cumplimiento del contrato, quedando en ese caso, extinguido el contrato.

El presupuesto base es de 200 euros mensuales más IVA, que podrían ser mejorables al alza. Deberá abrir seis días semanales, siendo viernes, sábado y domino obligatorio, además de los festivos y víspera de festivos, en un horario de 10:00 a 22:00 horas de forma ininterrumpida.

Este local, según este contrato de licitación, contará con un mes para la apertura del negocio una vez sea concedida la licitación de explotación, que se resolverá el próximo 28 de octubre a las 11:00 horas.