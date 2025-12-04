leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Público disfrutando de la novena edición del Monoloco Fest en León en octubre de 2025. A.P.C.

El Monoloco Fest anuncia fecha y sorteo para celebrar su décima edición en León

El festival de música alcanza las diez ediciones en la capital leonesa y prometen que «se viene algo muy épico»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:41

Comenta

Uno de los festivales musicales más jóvenes y también más consolidados de León da los primeros para alcanzar su próximo hito y sus organizadores aseguran que «vamos a hacer una décima edición en León que esté a la altura de lo que os merecéis».

Tras dos convocatorias exitosas en 2025 y recibir el premio CulturalLeonoticias hace un mes, Diego y Héctor prometen más información y que «se viene algo muy épico Monolokers».

Lo primero que han pensado es sortear 10 abonos para los dos días de festival entre sus seguidores en redes sociales y anunciar a los ganadores el lunes 8 de diciembre.

Primera imagen promocional de la décima edición del Monoloco Fest en León.
Primera imagen promocional de la décima edición del Monoloco Fest en León. Monoloco

Un anuncio que llegará medio año antes de que entre el 12 y 13 de junio de 2026 tenga lugar la tan esperada cita para miles de personas que ya cuentan con el Monoloco como un evento fijado en el calendario de cada año en fechas cercanas a las fiestas patronales de León en San Juan y San Froilán.

Noticias relacionadas

El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León

El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León

El Monoloco Fest llena León de música y fiesta durante dos jornadas

El Monoloco Fest llena León de música y fiesta durante dos jornadas

De momento habrá que esperar para ver qué artistas van llenando el cartel de esta esperada décima edición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  2. 2 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  3. 3 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  4. 4 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  5. 5 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos
  6. 6 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  7. 7 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 Aviso amarillo por nieve para la tarde de este jueves en León
  10. 10 Un león rampante corona la nueva rotonda del Puente de los Leones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Monoloco Fest anuncia fecha y sorteo para celebrar su décima edición en León

El Monoloco Fest anuncia fecha y sorteo para celebrar su décima edición en León