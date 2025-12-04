El Monoloco Fest anuncia fecha y sorteo para celebrar su décima edición en León El festival de música alcanza las diez ediciones en la capital leonesa y prometen que «se viene algo muy épico»

Público disfrutando de la novena edición del Monoloco Fest en León en octubre de 2025.

Alberto P. Castellanos León Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:41

Uno de los festivales musicales más jóvenes y también más consolidados de León da los primeros para alcanzar su próximo hito y sus organizadores aseguran que «vamos a hacer una décima edición en León que esté a la altura de lo que os merecéis».

Tras dos convocatorias exitosas en 2025 y recibir el premio CulturalLeonoticias hace un mes, Diego y Héctor prometen más información y que «se viene algo muy épico Monolokers».

Lo primero que han pensado es sortear 10 abonos para los dos días de festival entre sus seguidores en redes sociales y anunciar a los ganadores el lunes 8 de diciembre.

Primera imagen promocional de la décima edición del Monoloco Fest en León. Monoloco

Un anuncio que llegará medio año antes de que entre el 12 y 13 de junio de 2026 tenga lugar la tan esperada cita para miles de personas que ya cuentan con el Monoloco como un evento fijado en el calendario de cada año en fechas cercanas a las fiestas patronales de León en San Juan y San Froilán.

De momento habrá que esperar para ver qué artistas van llenando el cartel de esta esperada décima edición.