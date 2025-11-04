Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»

Irene de Celis León Martes, 4 de noviembre 2025, 22:08 | Actualizado 22:30h. Comenta Compartir

Leonoticias ha celebrado, este martes 4 de noviembre, sus Premios 2025 arropados por leoneses y leonesas de todos los ámbitos de la sociedad. Una gala que sirvió de altavoz para grandes profesionales y que convirtió en una fiesta el buen hacer y la constancia de los leoneses.

El humorista Daniel Delacámara fue el encargado de conducir una gala que volvió a convertirse en la fiesta anual de este periódico digital. Las palabras de bienvenida las protagonizó Jose Manuel Diez, responsable de negocio de Leonoticias. En su discurso no dudó en destacar que «León es mucho más que una provincia. Es historia viva, es patrimonio, es tradición, es carácter. Es esa mezcla única de raíces profundas y mirada al futuro. Sus gentes, trabajadoras y creativas, son el motor que impulsa cada rincón de esta tierra. Desde sus pueblos hasta su capital, León late con fuerza, con orgullo y con esperanza».

Por su parte, Inés Santos, jefa de redacción de Leonoticias, tomó la palabra para realizar un pequeño homenaje a todos los profesionales que ayudaron en los devastadores incendios que vivió la provincia este verano. «Nosotros escribimos las historias que vosotros, los verdaderos héroes de esos duros momentos, protagonizabais. Las de valentía, las de compañerismo, las de compromiso con León y sus gentes y las de esperanza para quienes dependían de vosotros para salvar la vida o los recuerdos de sus vidas que esperaban en sus hogares», destacó Santos que no dudó en continuar resaltando la labor de todos estos profesionales: «sabemos que detrás de cada intervención hay días sin descanso, noches sin dormir y familias que esperan en vilo. Por eso, hoy queremos deciros alto y claro: gracias».

Posteriormente subió al atril el alcalde de León, José Antonio Diez, que intervino en la gala de Leonoticias para mostrar su apoyo a este periódico digital y al periodismo libre. «Mi agradecimiento a los medios que cumplen con su tarea, a los periodistas que la desarrollan con objetividad y profesionalidad, a los grupos que buscan ser impulsores de una sociedad mejor y más justa; huyendo de la mentira, de la demagogia, de la manipulación y de la desinformación. Ese es el único camino», destacó Diez en su mensaje.

Cinco galardones para grandes profesionales

El primer premio de la noche recayó en Embutidos Ezequiel en la categoría de premio empresarial. El encargado de subir al escenario fue Ezequiel García Diez, más conocido por todos como Ziqui, que recibió el galardón de la mano de Juanjo Alonso, presidente de PEAL. En sus palabras de agradecimiento, Ezequiel no dudó en expresar que «para entender qué es Ezequiel hay que mirar al cielo donde están nuestros padres, Amador e Inés, trabajadores infatigables en tiempos difíciles. Hacían todo con mucha ilusión y cariño». Ziqui aprovechó la oportunidad también para agradecer el trabajo a sus trabajadores y su familia destacando la herencia de «unos valores que nos han de guiar siempre como la honradez y la calidad».

La segunda categoría de la noche fue la dedicada a la promoción de León. El astorgano Dani Martínez fue el ganador, que no pudo estar presente pero que agradeció el premio a Leonoticias mediante un video en el que destacó que «el mejor de los premios es haber nacido en León, cuando te llega un premio de tu ciudad el valor se multiplica por un millón porque no hay nada más grande que recibir el cariño de los leoneses». Su representante y amigo Jesús Marcos fue el encargado de subir al escenario y recoger el galardón de la mano del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, terminando su intervención animando a los presentes a gritar al unísono ¡viva León!.

En el apartado más deportivo, las gimnastas Andrea Corral y Andrea Fernández subieron al escenario para recoger su premio con el que celebrar sus grandes logros internacionales y su exitosa carrera deportiva. Matilde López y Nicolás González, representantes de la Fundación RMD les acompañaron en este gran momento que aprovecharon el altavoz para «agradecer el premio a los equipos leoneses que nos introdujeron desde pequeñitas en este gran deporte como es la gimnasia rítmica y a nuestras familias por el apoyo recibido durante todos estos años».

Almom fue la protagonista del premio social 2025. Maite de Lario, vicepresidenta de la asociación leonesa de cáncer de mama, recogió el premio de la mano de Cipriano García, director general de Caja Rural y aprovechó el altavoz para reconocer el trabajo de todos sus asociados. «Gracias de corazón por esta distinción, nos impulsa a seguir con nuestro compromiso. Almom fue fundada por un grupo de mujeres afectadas y muy valientes que han trabajado durante estos 22 años recibiendo a las personas con la empatía que da haber vivido una experiencia parecida». Maite de Lario terminó deseando «que más pronto que tarde el cáncer de mama sea erradicado».

Diego Bajo y Héctor Herrero, fundadores del Monoloco, fueron los últimos premiados en subir al escenario del Auditorio de León y recoger su reconocimiento dentro de la categoría premio cultural 2025. Jose Antonio Diez, alcalde de León, fue el encargado de darles un trofeo que aprovecharon para reivindicar la importancia de luchar y confiar en el talento leonés. Diego Bajo recibió este premio como una forma de «consolidarnos en el mundo empresarial, la industria del directo es cada vez más fuerte y ha llegado el momento de darle la importancia que tiene. Monoloco nació de la nada y ahora reúne a más de 15000 personas cada día, dos veces al año. No es solo botellón y ruido, si no cultura y turismo», añadiendo que «en León no nos falta talento, debemos apoyarnos y apostar por lo nuestro». Su compañero Héctor Herrero también destacó el trabajo de todo un equipo y la evolución del Monoloco, mandando un mensaje esperanzador «a todos los jóvenes que sueñen con emprender y crear algo propio, les decimos que se lancen y apuesten por su idea. El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí».

El evento lo cerró el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, que se dirigió al público para alabar esta cita ya que estos premios «no solo son justos, sino también necesarios. Porque reconocer el mérito es una forma de fortalecer nuestra identidad como provincia y de proyectar al exterior lo mejor de nosotros mismos» para concluir expresando que «personas que con su trabajo diario dan sentido a palabras como esfuerzo, solidaridad u orgullo leonés». Posteriormente todos los invitados pudieron disfrutar de un excelente cóctel donde degustar los mejores productos de la provincia.

Un año más, Leonoticias pone el altavoz en aquellos profesionales que trabajan día a día con constancia y esfuerzo por llevar el nombre de León con orgullo a cualquier parte del mundo.

