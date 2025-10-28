leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Una banda británica y otra leonesa cierran el cartel del Purple Weekend

The Horrors y Brators completan el cartel del festival que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 12:34

Comenta

A poco más de un mes para que se celebre el Purple Weekend, la organización del festival leonés de mod ha dado a conocer las últimas bandas presentes en el cartel del evento.

Los británicas The Horrors y los leoneses Brators completan el 'menú' de este Purple Weekend que vuelve a sus orígenes, al Espacio Vías, entre los días 5 y 8 de diciembre.

Noticias relacionadas

Purple Weekend confirma un nuevo grupo llegado de Australia

Purple Weekend confirma un nuevo grupo llegado de Australia

La nueva confirmación del Purple llega desde Estados Unidos

La nueva confirmación del Purple llega desde Estados Unidos

Primeras confirmaciones para el Purple Weekend: dos bandas británicas

Primeras confirmaciones para el Purple Weekend: dos bandas británicas

The Horrors es un clásico británico que transita entre el post-punk más áspero y el synth-pop más sofisticado con dos décadas de experiencia sobre los escenarios.

A ellos se unirán los locales Brators, un grupo que destaca por su psicodelia, rock y experimentación para cerrar la edición de este Purple Weekend.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El ceda el paso más inútil de León
  2. 2 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros
  3. 3 Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana
  4. 4 Diez afirma que Martínez «no entiende nada» y lamenta su «desprecio» a León
  5. 5 El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a una bodega: «Más buena no puede ser»
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en León en 1987
  7. 7 Reabierta la autopista entre León y Asturias tras el corte por el vuelco de un camión
  8. 8 La batalla por alquilar en León: «Los pisos no duran ni un día y a veces ni llegan a publicitarse»
  9. 9 Los quioscos de la Pícara y San Marcos volverán a la vida
  10. 10 Dos heridos tras volcar su coche en Crémenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una banda británica y otra leonesa cierran el cartel del Purple Weekend

Una banda británica y otra leonesa cierran el cartel del Purple Weekend