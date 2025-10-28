Una banda británica y otra leonesa cierran el cartel del Purple Weekend The Horrors y Brators completan el cartel del festival que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre

A poco más de un mes para que se celebre el Purple Weekend, la organización del festival leonés de mod ha dado a conocer las últimas bandas presentes en el cartel del evento.

Los británicas The Horrors y los leoneses Brators completan el 'menú' de este Purple Weekend que vuelve a sus orígenes, al Espacio Vías, entre los días 5 y 8 de diciembre.

The Horrors es un clásico británico que transita entre el post-punk más áspero y el synth-pop más sofisticado con dos décadas de experiencia sobre los escenarios.

A ellos se unirán los locales Brators, un grupo que destaca por su psicodelia, rock y experimentación para cerrar la edición de este Purple Weekend.

