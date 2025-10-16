Purple Weekend confirma un nuevo grupo llegado de Australia

Leonoticias León Jueves, 16 de octubre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Más de tres décadas después de su formación en Perth, los australianos The Chevelles celebrarán con el entusiasta público del Purple Weekend Estrella Galicia sus 35 años de carrera. The Chevelles, banda referencial del power pop australiano, traerán ese sonido eléctrico y crudo que les caracteriza a León, donde presentarán su nuevo single, Caveman, un fuzz desbocado y salvaje que condensa la rotunda energía de ese sonido y esa actitud que los ha mantenido en la carretera durante tres décadas y media.

Influenciados por la primera hornada de artistas y bandas de la escena como Alex Chilton, Big Star, Cheap Trick, The Knack, The Cars o The Romantics, forman parte de esa generación de bandas imperdibles como The Posies, DM3 o The Meanies.

Desde su primera visita a mediados de los noventa, España se ha convertido en una segunda casa para The Chevelles. En todos estos años la banda formada por Duane Smith, Jeff Halley, Adrian Allen y Dave Shawhan ha forjado una relación de complicidad con el público español que ahora renovarán con su visita al PW25, una plaza entendida que adora esas guitarras afiladas, esos riffs primitivos y ese humor ácido que despliegan en sus actuaciones en directo.

Desde «Kids ain't hip» (1992) hasta «Accelerator» (2009), pasando por discos ya de culto como «Gigantic» o «Rollerball candy», The Chevelles han cultivado una carrera construida a base de directos que suenan con una energía innegociable. En 2008 firmaron con Little Steven's Wicked Cool Records, sello desde el que el guitarrista de la E Street Band los definió con precisión: «The Chevelles son una mezcla entre The Who, The Ramones y The Easybeats con espíritu de película de surf sesentera».

Su trayectoria es también la de una resistencia eléctrica: formados por miembros de The Stems, The Kryptonics, The Freuds y The Diehards, los australianos entendieron pronto que el pop podía tener músculo y el punk, melodía.«Somos más ruidosos, más viejos y con más mala leche... pero seguimos pasándolo bien», reconoce su bajista y cofundador Jeff Halley. «Las alegrías y las heridas del camino se convirtieron en historias; las historias en letras; las letras en canciones. Y después de más de 1.200 conciertos, el rock sigue siendo el combustible», añade Duane Smith, voz y guitarra de la banda.