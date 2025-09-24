La nueva confirmación del Purple llega desde Estados Unidos El grupo del miembro fundador de REM, Peter Buck, se suma al cartel del festival de mod leonés

Nueva confirmación para la próxima edición del Purple Weekend, que tendrá lugar entre los días 5 y 8 de diciembre en la capital leonesa.

La banda 'Drink the Sea', de la que forma parte el fundador de REM, Peter Buck, estará en el cartel del festival mod leonés, donde presentará sus dos álbumes debut.

La banda americana se une a confirmaciones como las de Nick Waterhouse, The Spitfires, The Molotovs o Laurie Wright para protagonizar este festival.

Drink The Sea comenzó su andadura en 2022 y han crecido mucho en estos escasos años de vida hasta ser uno de los cabezas de cartel de esta edición del Purple, que volverá a celebrarse de forma íntegra en Espacio Vías.

