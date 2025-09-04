leonoticias - Noticias de León y provincia

The Molotovs.

Primeras confirmaciones para el Purple Weekend: dos bandas británicas

El festival mod leonés tendrá lugar de 5 al 8 de diciembre en la que será su edición número 36

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:11

El Purple Weekend 2025 empieza a tomar forma. Con las fechas ya confirmadas para su celebración, del 5 al 8 de diciembre, la organización de este festival mod, que cumple 36 ediciones, ha comenzado a anunciar las bandas que actuarán en León.

Y las dos primeras llegarán desde Reino Unido. Una de ellas es The Molotovs, una de las bandas jóvenes más populares en Gran Bretaña, con una enérgica puesta en escena que han compartido escenario con Sex Pistols, The Libertines, Blondie o Adam Ant, además de haber recibido halagos de Green Day o Paul Weller.

Por otro lado, Laurie Wright también estará en esta edición del Purple con un repertorio musical con mucha esencia británica que no ha parado de crecer desde 2025, recibiendo elogios de Rod Stewart, Liam Gallagher o Pete Doherty.

Este festival tendrá la peculiaridad de que se celebrará íntegramente en Espacio Vías después de haber compartido recinto en las últimas ediciones con el Palacio de Exposiciones.

