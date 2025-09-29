leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la rotonda. L.N

Una colisión múltiple en una rotonda de León deja una mujer herida

El suceso ha tenido lugar a las 15:14 horas de la tarde de este lunes 29 de septiembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:14

El Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León recibió a las 15:24 horas una llamada alertando de un accidente de tráfico en la avenida Alcalde Miguel Castaño de León, a la altura de la rotonda que une a la gasolinera y el centro comercial Carrefour.

Según la información, tres turismos colisionaron por alcance, resultando herida una mujer de 49 años que, consciente, presentaba dolor en el pecho tras golpearse con el volante.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl, que se encargó de atender a la afectada.

