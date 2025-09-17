leonoticias - Noticias de León y provincia

Un joven motorista resulta herido en un accidente en León capital

El suceso tuvo lugar en Armunia en torno a las 18:00 horas con dos motocicletas involucradas

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:30

Un joven motorista de unos 20 años ha resultado herido este miércoles en un accidente en el que se han visto involucrados dos motocicletas en la ciudad de León.

El incidente tuvo lugar en torno a las 18:00 horas en la calle María Inmaculada, en Armunia, en el que uno de los motoristas resultó herido en la pierna.

Acudieron hasta este punto efectivos de la Policía Local de León, Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia.

