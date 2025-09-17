leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avenida Facultad de Veterinaria de León.

Un choque entre un coche y una moto se salda con un herido en el centro de León

Un hombre, que viajaba en su moto, resultó afectado por esta colisión que ha tenido lugar a las 20:00 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:23

Una colisión entre un turismo y una motocicleta en el centro de León se ha saldado con un hombre herido.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 20:00 horas en la avenida de la Facultad de Veterinaria, que une la plaza de Guzmán y la plaza de Toros, en el número 47, a la altura del IES Padre Isla de León.

Al lugar del incidente acudieron Policía Local de León, Policía Nacional y una ambulancia que atendió al motorista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ganadero leonés, asfixiado ante la falta de alimento de sus animales: «Solo me queda vender»
  2. 2 Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa
  3. 3 La bandera de Palestina, sin stock en los comercios leoneses
  4. 4 Restablecida la circulación de tren entre León y Ponferrada tras sofocar el incendio de Quintana de Raneros
  5. 5 La «futbolista más guapa del mundo» y su nueva relación con León
  6. 6 Una pediatra de León, nominada a los Doctoralia Awards que reconocen a los mejores profesionales
  7. 7 ¿Cuánto sabes de pueblos de León?
  8. 8 León se divide por la ley antitabaco: del «lo veo bien» al rechazo porque prohibir fumar en las terrazas es «rizar el rizo»
  9. 9 Localizan el cuerpo sin vida del montañero perdido en el pico Gilbo
  10. 10 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un choque entre un coche y una moto se salda con un herido en el centro de León

Un choque entre un coche y una moto se salda con un herido en el centro de León