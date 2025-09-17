Un choque entre un coche y una moto se salda con un herido en el centro de León Un hombre, que viajaba en su moto, resultó afectado por esta colisión que ha tenido lugar a las 20:00 horas

Una colisión entre un turismo y una motocicleta en el centro de León se ha saldado con un hombre herido.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 20:00 horas en la avenida de la Facultad de Veterinaria, que une la plaza de Guzmán y la plaza de Toros, en el número 47, a la altura del IES Padre Isla de León.

Al lugar del incidente acudieron Policía Local de León, Policía Nacional y una ambulancia que atendió al motorista.