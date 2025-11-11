Tres heridos en dos accidentes con dos vehículos, una moto y un jabalí implicados en pueblos de León Los sucesos han tenido lugar esta madrugada en Villamontán de la Valduerna y Santovenia de la Valdoncina

Tres personas han resultado heridas en dos accidentes producidos en la madrugada de este martes 11 de noviembre en León, con una moto, un jabalí y dos vehículos implicados en ellos.

En primer lugar, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido a las 06:44 el aviso de un choque de una moto con un jabalí en la LE-7401 perteneciente a Villamontán de la Valduerna, donde ha resultado herida la motorista, una mujer de unos 45 años.

Se ha informado a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil ny una ambulancia de soporte vital básico. La motorista ha sido trasladada posteriormente al hospital.

Colisión en Santovenia de la Valdoncina

Además, a las 07:38 horas se ha recibido un nuevo aviso por una colisión frontolateral en la LE-5523, a un kilómetro de Santovenia de la Valdoncina en dirección Antimio, donde han resultado heridos dos hombres, uno de unos 40 y otro de 49 años, con quejas de dolor de pecho y lumbar.

Se ha informado a Tráfico y a Emergencias Sacyl, sin más información hasta el momento respecto a los heridos y un posible traslado al hospital.