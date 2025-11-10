Encuentran el cadaver de un hombre tras varios días sin señales de vida en su vivienda en El Ejido Los vecinos alertaron al 112 al no verle desde hacía tres días

Lucía Gutiérrez León Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:41 Comenta Compartir

El cuerpo sin vida de un hombre de 74 años fue hallado este domingo 9 de noviembre en el interior de su vivienda, situada en la calle Obispo Almarcha número 44, en el barrio del Ejido de León, a escasos minutos del centro de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, fueron los vecinos del edificio, preocupados por no haberlo visto salir en varios días, quienes dieron aviso al Centro de Emergencias 112. Ante la falta de respuesta desde el interior, agentes de la Policía Local y Nacional de León se desplazaron hasta el lugar y forzaron la puerta de acceso a la vivienda.

Una vez dentro, los agentes encontraron al hombre sin vida. A falta de los resultados oficiales de la autopsia, todo apunta a que la muerte se produjo por causas naturales, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Los propietarios del piso, donde el hombre residía de alquiler, fueron informados del suceso, así como sus familiares, localizados este lunes 10 de noviembre por los agentes encargados del caso.

La investigación continúa abierta, aunque las primeras hipótesis confirman que se trata de una muerte natural ocurrida varios días antes del hallazgo.