Imagen del suceso visto desde la carretera. LN

Un coche ardiendo en mitad de la calle en Trobajo obliga a intervenir a los Bomberos

El suceso se ha producido este lunes en torno a las 16:30 horas en la Avenida Parroco Pablo Diez

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:57

Comenta

Susto enorme el que se han llevado los vecinos de Trobajo del Camino en la tarde de este lunes cuando un coche ha empezado a arder en mitad de la avenida Parroco Pablo Diez, antes del cruce con la carretera Alfageme.

El suceso se ha producido alrededor de las 16:30 horas, cuando los Servicios de Emergencias 112 han recibido el aviso alertando de las llamas muy visibles por los viandantes y vehículos que circulaban por la zona.

Hasta el lugar, se ha desplazado una dotación de los Bomberos de León para sofocar las llamas y, además, se ha dado aviso a la Policía Local de León. También se ha movilizado al emplazamiento el Cuerpo Nacional de Policía.

Aparentemente, no hay heridos por el incendio, lo que implicado que no fuese necesaria la intervención de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

