leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Dos jóvenes heridos al caer su coche de rally por un talud de seis metros en León

Los hechos han tenido lugar la tarde de este sábado 8 de noviembre a las 14:08 horas tras un choque por alcance entre dos vehículos

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Dos jóvenes heridos en un choque entre dos turismos en León. El Centro de Coordinación del 112 de Emergencias de Castilla y León recibió el aviso la tarde de este sábado 8 de noviembre a las 14:08 horas tras un choque por alcance entre dos vehículos

Según informaba la llamada, uno de los ocupantes tenía dificultades para salir del coche, aunque ambos permanecían conscientes. En el aviso se informa de que el accidente de tráfico había ocurrido en Lavandera, en el término municipal de Cármenes.

Según el aviso, un vehículo de rally, el cual podría haberse desplazado desde El Bierzo donde se está celebrando una de las pruebas, chocó por alcance contra otro y posteriormente cayó por un talud de unos seis metros de altura.

Labores de rescate y medios

El alertante indicó en su llamada que en el interior del turismo hay dos varones jóvenes heridos, ambos conscientes, aunque uno de ellos presentaba dificultades para abandonar el vehículo. La zona era de fácil acceso para los servicios de emergencias que aún se encuentran trabajando en el lugar.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió al lugar un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.Por el momento, se está a la espera de más información sobre el estado de los heridos y su posible traslado sanitario.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  2. 2 Se incendia un edificio okupado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León
  3. 3 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  4. 4 Brownie abrirá su primera tienda física en el centro de León
  5. 5 Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León
  6. 6 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  7. 7 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar
  8. 8 La nieve se asoma a las estaciones de esquí de la provincia
  9. 9 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
  10. 10 El emotivo vídeo con el que la Cultural cumple con León: el Reino será rojo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dos jóvenes heridos al caer su coche de rally por un talud de seis metros en León

Dos jóvenes heridos al caer su coche de rally por un talud de seis metros en León