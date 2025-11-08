Dos jóvenes heridos al caer su coche de rally por un talud de seis metros en León Los hechos han tenido lugar la tarde de este sábado 8 de noviembre a las 14:08 horas tras un choque por alcance entre dos vehículos

Dos jóvenes heridos en un choque entre dos turismos en León. El Centro de Coordinación del 112 de Emergencias de Castilla y León recibió el aviso la tarde de este sábado 8 de noviembre a las 14:08 horas tras un choque por alcance entre dos vehículos

Según informaba la llamada, uno de los ocupantes tenía dificultades para salir del coche, aunque ambos permanecían conscientes. En el aviso se informa de que el accidente de tráfico había ocurrido en Lavandera, en el término municipal de Cármenes.

Según el aviso, un vehículo de rally, el cual podría haberse desplazado desde El Bierzo donde se está celebrando una de las pruebas, chocó por alcance contra otro y posteriormente cayó por un talud de unos seis metros de altura.

Labores de rescate y medios

El alertante indicó en su llamada que en el interior del turismo hay dos varones jóvenes heridos, ambos conscientes, aunque uno de ellos presentaba dificultades para abandonar el vehículo. La zona era de fácil acceso para los servicios de emergencias que aún se encuentran trabajando en el lugar.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió al lugar un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.Por el momento, se está a la espera de más información sobre el estado de los heridos y su posible traslado sanitario.

