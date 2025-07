Temperaturas bajo cero en pleno julio: un prado de León se congela

Paula Hernández León Martes, 22 de julio 2025, 14:41 Comenta Compartir

El ecuador de julio estuvo marcado por la inestabilidad del tiempo. Subidas y bajas en puntos extremos. La provincia de León pasaba de estar en alerta por temperaturas moderadamente elevadas a usar una sudadera o chaqueta porque refrescaba. De hecho, en algunos puntos de la provincia se registraron fuertes episodios de vientos y lluvias, tal y como informaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, las mañanas en una localidad leonesa son más frías que en el resto de la provincia y, por supuesto, en España. Prado Veneiro, ubicado en la comarca de Babia, se consolida y posiciona como las más fría a nivel nacional, congelándose los termómetros a las 6:30 horas de la mañana hasta los menos 2,2 grados. Unas temperaturas inusuales para la temporada del año en la que nos encontramos.

No obstante, no es el único punto de León que esta madrugada no ha superado los 5 grados. A ella se unen, según el informe proporcionado por Noromet: Pozo Romero en Jaén con menos 0,8 grados; Villaceid en León en los menos 0,1 grados; Lugueros en la provincia leonesa, Santa Eulalia del Río Negro en Zamora, Cubillas de Arbas en León con 2,5 grados; seguidos de Cañá Hermosa en Jaén con 3,3 grados; Otero de las Dueñas en León en los 4,4 grados; Arboreto Valonsandero en la provincia soriana con 4,5 grados y Filiel en León en lso 4,8 grados.

Este tipo de temperaturas contrastan con otros municipios leoneses, como Valencia de Don Juan, que en la última semana registraba la temperatura más elevada con los 39,2 grados.