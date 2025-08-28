Sigue en estado grave uno de los heridos de la UME con base en León accidentado en Ourense El otro militar que chocó en Galicia contra un camión de ganado que regresaba a la provincia de Valladolid

El número de víctimas, fallecidos y víctimas, por los incendios que asolan España desde finales de julio y de forma especial desde comienzos del mes de agosto no ha dejado de crecer. Entre ellos hay diez efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, ocho de ellos por quemaduras, y dos más por un accidente en la A-52 en Ourense con base en León.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en varias intervenciones en los momentos y días posteriores al choque con un camión de ganado que regresaba desde Galicia hacia Cuenca de Campos -Valladolid- con otro de la UME, ha relatado que los dos afectados son un cabo primero y cabo del Ejército de Tierra con base en 'Conde de Gazola' -San Andrés de Rabanedo.

Uno de ellos se encuentra en casa «bajo vigilancia médica» ha señalado Robles. Respecto al herido grave, la titular de Defensa del Gobierno ha declarado que «su estado es crítico, permanece intubado y en la UCI tras ser operado».

La ministra no ha querido dar más datos sobre ambos militares por respeto a sus familias pero ha comentado que el caso que más preocupa podría haber sido intervenido de nuevo durante la jornada del miércoles o en estos próximos días debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor del camión implicado en el accidente salió con heridas leves de un choque que dejó la cabina del vehículo de la UME totalmente destrozada.