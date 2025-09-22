Ganaderos de Laciana denuncian los «múltiples ataques» de osos al ganado ovino Lamentan que estas situaciones «no se dan sólo en el monte, también en las propias cuadras» y reclaman «medidas justas y eficaces» para poder mantener la ganadería extensiva

Ganaderos de la comarca de Laciana han denunciado los «múltiples ataques» de osos a sus cabañas ganaderas en las últimas jornadas.

Así lo ha señalado la Asociación de Ganaderos de Caboalles de Abajo (ASGA), que se muestra «preocupada» y «molesta» por esta situación, que está afectando y causando «graves perjuicios» a los ganaderos de ovino.

«Estos ataques se producen no solo en los montes y pastos, sino también entrando en cuadras y en medio de las casas, lo que supone un riesgo añadido para la seguridad de personas y animales», denuncian estos ganaderos.

Desde esta asociación ganadera son conscientes de la «necesidad de convivencia, aplican todas las medidas preventivas disponibles, uso de mastines, encuadre del ganado, vigilancia constante». «Sin embargo, estas actuaciones resultan insuficientes, pues los ataques continúan. Además, la actitud de algunos ejemplares de oso no es normal: matan por matar, de forma similar a lo que ocurre con los lobos, en la misma noche lo hacen en distintas zonas dejando a su paso varios animales muertos», continuan.

Piden medidas «urgentes y eficaces»

La Junta Vecinal de Caboalles de Abajo, donde se han producido estos ataques, y ASGA exigen a la Junta de Castilla y León y a la Fundación Oso Pardo «medidas urgentes y eficaces» para frenar esta situación: «Ya se ha convertido en un verdadero problema para la supervivencia de la ganadería extensiva en la comarca».

Por otro lado, este grupo de ganaderos lacianiegos denuncian «la excesiva burocracia y tardanza en el cobro de indemnizaciones, muchas veces rechazadas por motivos que consideramos insuficientes». «En la mayoría de los casos, las resoluciones se demoran más de un año, y las que finalmente se abonan, las cuantías no reflejan el valor real de los animales ni los daños ocasionados», sostienen.

Por ello, piden indemnizaciones «justas, ágiles y realistas, acordes al perjuicio sufrido», y en las que se reconozca «el esfuerzo de los ganaderos por mantener la actividad en un territorio donde la convivencia con la fauna salvaje cada vez resulta más difícil».

«La ganadería extensiva es un pilar económico, social y cultural en Laciana. No podemos permitir que quede arrinconada por la falta de soluciones efectivas ante un problema que pone en riesgo nuestro futuro. Esperamos no tener que lamentar incidentes con las personas por la falta de reacción de las administraciones competentes», sostienen.

