El pueblo de León que invierte 108.000 euros para crear nuevos aparcamientos Tres actuaciones en el entorno de los centros educativos y del consultorio médico buscan embellecer la zona y mejorar su funcionalidad

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 16:10

El Ayuntamiento de La Robla ha ejecutado tres actuaciones de urbanismo en el entorno de los centros educativos y del consultorio médico, en la calle José Calasanz. Unas obras cuya inversión conjunta asciende a 108.000 euros y que no solo contribuyen a embellecer esta zona, sino a mejorar su funcionalidad tanto para el tránsito como con la creación de nuevos espacios de aparcamiento.

Por un lado, se ha trabajado en el aparcamiento y el acondicionamiento del jardín. Estos trabajos se han centrado en la creación de nuevas plazas de aparcamiento en batería, la reparación de aceras existentes, la construcción de una senda peatonal para el acceso directo a la zona de urgencias del consultorio médico, así como el acondicionamiento de 1.400 metros cuadrados de jardín. La inversión ha ascendido a 44.528 euros, estando el 75% financiado por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cohesión Territorial de 2024, y el 25% restante por el Ayuntamiento.

En segundo lugar, se ha llevado a cabo la construcción de un garaje para el consultorio médico y muros de cierre de las parcelas municipales. El proyecto incluye la edificación de un garaje de tipología aislada de una planta de altura, con una superficie de 27 metros cuadros, una jardinera perimetral y una puerta automática, además del vallado del lindero con bloques de hormigón. El presupuesto supone 48.236 euros a cargo de la Diputación de León a través del Plan de Cooperación 2024-2025.

Restauración de maquinaria de la antigua fábrica de aglomerados

En tercer y último lugar se encuentra la restauración de maquinaria de la antigua fábrica de aglomerados de La Robla. Con un importe de 15.252 euros, esta recuperación se realiza con cargo a la subvención para obras de restauración de patrimonio industrial minero 2023 de la Diputación Provincial de Ayuntamiento de La Robla León, corriendo los gastos de transporte y grúas a cargo del Ayuntamiento de La Robla.

Todos estos trabajos se suman a otras actuaciones realizadas con anterioridad en la urbanización del entorno de la residencia de mayores y del consultorio médico roblano.